Loiret : Où en est l'accueil des réfugiés ukrainiens ?

Depuis le début du conflit russo-ukrainien , le 24 février 2022, on estime que plus de 5 millions d'ukrainiens ont quitté leurs pays. La France a tout de suite organisé un accueil et à ce jour plus de 72.000 ukrainiens sont présents sur le territoire.

250 enfants scolarisés dans le Loiret

Le Loiret lui aussi à pris part à cette chaine de solidarité : près de 750 personnes ont déjà été accueillies dans le département dont 250 enfants qui sont scolarisés ou le seront prochainement ( 39 en maternelle, 55 en élémentaire, 74 en collège et 34 en lycée). 132 personnes sont également arrivées dans le 45 dans le cadre du dispositif de "desserrement" pour soulager la Région Ile-de-France.

457 autorisations de séjour

Côté administratif, la Préfecture du Loiret a accordé à ce jour 457 autorisations provisoires de séjour aux déplacés ukrainiens. C'est à la fois une protection et une autorisation à exercer une activité professionnelle.