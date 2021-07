Loiret : plusieurs communes dépassent déjà leur cumul habituel de pluies pour le mois de juillet

Il a plu et même beaucoup ces derniers jours dans le Loiret. Selon Météo France, des records de précipitations ont même été battus pour un 13 juillet à Amilly ( 44 mm), à Saint-Denis-de-l'Hôtel ( 47,8 mm) et à Villemurlin ( 35,2mm). Il est même tombé localement mardi jusqu'à 77 mm d'eau dans un secteur compris entre Marcilly en Villette et Saint-Benoit-sur-Loire. C'est plus que la moyenne des pluies en juillet dans le Loiret, elle est habituellement de 60mm.

Plus d'eau en 13 jours que sur un mois de juillet normal

Depuis le 1er juillet, plusieurs communes du Loiret enregistrent plus de précipitations que d'habitude sur tout un mois de juillet. Exemple, Villemurlin, près de Sully-sur-Loire. Il est tombé 94 mm d'eau depuis le début du mois alors que la moyenne des précipitations pour tout un mois de juillet sur la commune est seulement de 59,1mm. Même tendance à Saint-Benoit-sur-Loire : le cumul en pluies depuis le 1er juillet est de 90 mm contre une moyenne de 58,2mm sur les mois de juillet.

Mais tout le Loiret n'est pas concerné

" Sur ces stations là, où l'on a des relevés automatiques, il est donc tombé plus d'eau en 13 jours que sur un mois normal" explique Philippe Prasalek, prévisionniste à Météo France à Bourges, "mais, ce phénomène est vraiment concentré sur la partie centrale du Loiret". Il y a en effet des contre-exemples comme Ferrières-en-Gâtinais où il a plu 43,5mm depuis le 1er juillet alors que le cumul moyen sur un mois de juillet est de 62.5mm. Les nappes souterraines n'ont donc pas été rechargées de la même façon partout. Dans le Montargois notamment, certains cours d'eau ont eux franchi "les seuils d'alerte sécheresse" et des mesures de restriction en eau sont en vigueur.