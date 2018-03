De nombreux rassemblements ont eu lieu dans le Loiret ce mercredi afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat du 23 mars dernier à Trèbes (Aude) et au gendarme Arnaud Beltrame. A Orléans, deux hommages ont été rendus, Place de l'Etape et à la Caserne de Gendarmerie.

Orléans, France

Une minute de silence, un moment de recueillement, plusieurs rassemblements se sont déroulés dans le Loiret aujourd'hui comme à Pithiviers, Olivet, Châlette-sur-Loing, Fleury-les-Aubrais ou encore Saint-Jean-de-la-Ruelle. A Orléans, une cinquantaine d'habitants se sont réunis sur la place de l'Etape. Des élus, des anonymes, ils ont tous voulu rendre hommage aux victimes de l'attentat de Trèbes et à l’acte héroïque du gendarme Arnaud Beltrame, qui a pris la place d'une otage pendant l'attaque du terroriste. Diane, sous son parapluie, est particulièrement émue : " Si j'avais été à la place de l'otage, (...) , se dire qu'une personne, un gendarme donne sa vie , dans ce cadre là, c'est particulièrement touchant et courageux ... "

Un moment d'émotion à la Caserne de Gendarmerie d'Orléans

Les gendarmes, eux aussi, étaient particulièrement émus. La cérémonie a rassemblé des associations d'anciens combattants, du personnel civil de la gendarmerie et quelques politiques. "La Gendarmerie est exemplaire et je trouve ça important d'être présent pour l'hommage" déclare Philippe Berault, délégué du Loiret pour les amis de la fondation pour la mémoire de la déportation. A la caserne, on y retrouve de nombreux représentants des services de l'Etat, une forme d'unité qu'apprécie Philippe Ballé, inspecteur d'académie du Loiret : "Symboliquement et personnellement, je trouve ça très important. A travers cet hommage, nous pouvons nous rassembler , faire entendre notre volonté d'être ensemble." Selon les gendarmes, de nombreux habitants sont venus déposer spontanément des bouquets de fleurs à la Caserne du boulevard Marie Stuart. Un geste qui a touché les militaires.

Des hommages dans toutes les administrations publiques

La préfecture du Loiret et les services de l'Etat se sont arrêtés de travailler également, le temps de cette minute de recueillement.

Jean-Marc Falcone @Prefet45_Centre et le personnel étaient réunis ce matin pour rendre #Hommage aux victimes de l'attaque terroriste de #Carcassonne et de #Trèbes et au Colonel de @Gendarmerie#ArnaudBeltrame, décédé en service le 23 mars 2018 pic.twitter.com/hMXJ1QkTqa — Préfet Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret (@Prefet45_Centre) March 28, 2018

[Hommage ] @PoliceNat45 se recueille en hommage et mémoire de #ArnaudBeltrame, avec tout notre soutien à la @Gendarmerie et autres victimes de l'attentat de #Trèbes



En ce jour, #TousGendarmespic.twitter.com/HWLk5m31xI — Police Nationale 45 (@PoliceNat45) March 28, 2018