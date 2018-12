Loiret : près de Montargis, les "gilets jaunes" se préparent à réveillonner sur le rond-point

Amilly, France

Ils s'apprêtent à passer Noël sous une tente au bord d'un feu de fortune. Plusieurs "gilets jaunes" loirétains ont prévu de réveillonner sur le rond-point "cacahuète" entre Amilly et Montargis. Un Noël "solidaire" pour montrer au gouvernement leur détermination à continuer les manifestation.

Certains gilets jaunes occupent le rond-point depuis plus d'un mois et demi et comptent bien garder leurs gilets jaunes toute la nuit pour attendre le Père Noël. "Qu'il pleuve ou qu'il neige, on mobilisera quand même le rond-point. Avoir froid chez soi parce qu'on n'a pas les moyens de se chauffer ou avoir froid sur le rond-point ça ne change rien. On est une grande famille les gilets jaunes", explique Sylvie, sur le rond-point depuis le début.

"La vie ne va pas s'arrêter parce que c'est Noël" Sylvie

Le sapin est décoré et petit à petit chacun amène de quoi nourrir le repas du Réveillon. Côme Dunis, un autre gilet jaune, a décidé de faire une partie de la fête chez lui et l'autre avec son autre famille de "gilets jaunes", sur le rond point. "On a dit au gouvernement qu'on ferait Noël sur les ronds-points depuis le début du mouvement. Il y a une véritable fraternité entre nous", analyse le trentenaire.

"Chacun amènera quelque chose et on va manger tous ensemble sur le rond-point" Côme Dunis

Pour les gilets jaunes faire Noël ici est un geste hautement symbolique. "Noël c'est la solidarité. Il y aura de la place pour tout le monde" prévoient les gilets jaunes.

Pour le moment, aucune distribution de cadeau n'est prévue mais le Père Noël fera peut être un crochet par le rond point des gilets jaunes loirétains.