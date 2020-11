Confinement : privées de cours de conduite, les auto-écoles du Loiret dénoncent une situation "ubuesque"

Les auto-écoles peuvent présenter des candidats au permis de conduire malgré le confinement. Elles ne peuvent en revanche plus donner de cours de conduite. Une cinquantaine de moniteurs et responsables d'auto-écoles a fait part ce lundi à Olivet de son incompréhension.

Oui à l'examen du permis de conduire, non aux cours de conduite. C'est ainsi que Marie, responsable d'auto-école à Orléans et à La Ferté-Saint-Aubin, résume la situation provoquée par le décret du 29 octobre 2020, énonçant les règles du nouveau confinement. "Le décret nous interdit de former nos élèves mais on nous demande de les présenter au permis !" s'agace Marie. "Nous refusons de présenter des candidats qui ne sont pas formés. Rouler, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour être prêt." La situation est incompréhensible pour Marie et la cinquantaine de responsables et moniteurs d'auto-écoles présents ce lundi au centre d'examen du permis de conduire d'Olivet.

Je n'ai jamais vu une situation aussi ubuesque

"Je n'ai jamais vu une situation aussi ubuesque" assure Anabela Andrade, responsable départementale du syndicat CNPA pour les auto-écoles, également gérante et monitrice. "On a toujours une séance de conduite la veille, l'avant-veille, parfois le jour de l'examen. On prend ce temps pour mettre les élèves en condition et les rassurer. Là, on ne pourra plus." Anabela Andrade dénonce l'hypocrisie du gouvernement, qui autorise l'examen mais pas les cours de conduite. "Si les inspecteurs du permis de conduire peuvent continuer à travailler, c'est en utilisant nos voitures et nos 'clients'" rappelle-t-elle.

Des interrogations sur les aides financières et l'organisation des prochains mois

Olivier, responsable d'une petite auto-école à Cléry-Saint-André, s'inquiète pour l'avenir et en premier lieu pour ses élèves. "Les formations sont prises de court (...) on avait réussi à rattraper le retard sur les examens dus au premier confinement. Mais nos élèves sont nombreux, nos plannings déjà complets. _Si on ferme encore un mois, tout va être décalé._" Autre inquiétude des auto-écoles : à quelles aides auront-elles droit ? Car en étant autorisées à présenter des élèves, elles sont considérées comme en activité, souligne Anabela Andrade. Or, sans cours de conduite, les rentrées financières seront moindres.

Les moniteurs et gérants d'auto-écoles réunis lundi 2 novembre à Olivet. © Radio France - Camille Huppenoire

Aurélie Gerolin, de la direction départementale des territoires, représentant la préfecture du Loiret, a échangé avec les responsables d'auto-écoles. Sans pouvoir les rassurer. Pour le moment, le décret ne semble pas pouvoir être assoupli.