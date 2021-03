Loiret : retour au 90 km/h, tangentielle à 70, le Conseil départemental défend ses nouvelles mesures

Il y a eu moins d’accidents et de tués en 2020 sur les routes du Loiret, c’est le bilan dressé par le Conseil départemental. Ce bilan affiche une baisse de 19,7% des accidents corporels et une diminution de 30 % du nombre de tués. Des données à relativiser avec la baisse de trafic compte tenu du contexte sanitaire, confinements et couvre-feux. Malgré cela, le Département se félicite des mesures mises en place en novembre dernier avec le retour de certains tronçons à 90 km/h et le passage d’une partie de la tangentielle à 70.

Une nouvelle vague de retour à 90 km/h à l'étude

Le 2 novembre dernier, 363 kilomètres soit 13% du réseau départemental est repassé à 90 km/h. C'était une volonté farouche de Marc Gaudet, le président du Conseil départemental du Loiret. Sur la période des trois derniers mois (novembre, décembre, janvier), le bilan des accidents sur ces tronçons, où la vitesse maximale a été relevée, ne s’est pas aggravé, bien au contraire il est en baisse. Comparés aux mêmes périodes de 2015 à 2019, il y a eu moins d'accidents corporels et aucun décès. Une bonne chose pour Marc Gaudet qui se félicite "que les loirétains aient été soulagés de retrouver une route à 90 km/h sur des espaces sécurisés et où il n'y a pas de danger à rouler à cette vitesse là". Le président du Département ajoute "qu'il arrivera un moment où _il faudra réfléchir si l'on revient sur le réseau initial proposé_, comme par exemple sur la RD 97, à un retour aux 90 km/h". Ces bons chiffres sont toutefois à relativiser avec une chute du trafic en 2020 tout véhicule confondu de 14% en raison des confinements et des couvre-feux.

Bilan satisfaisant pour la tangentielle à 70 km/h

Le Conseil départemental affiche le même satisfecit pour la tangentielle. Aucun accident corporel, un trafic plus fluide et une baisse des nuisances sonores ont été constatés sur les parties abaissées à 70 km/h. "Avec la baisse de la vitesse et le revêtement acoustique, _on a gagné 7 à 8 dB_" précise Sandrine Eugène, directrice des infrastructures au service des routes du département du Loiret. Cet abaissement de la vitesse sur la tangentielle n'a pas fait que des heureux. Le Département indique avoir recensé quelques 4.000 messages de mécontents en majorité sur les réseaux sociaux. "Un chiffre à relativiser en rapport avec les quelques 50 à 60 000 véhicules/jour qui empruntent ces parties à 70 km/h" signale Sandrine Eugène. Les maires de Saint-Jean-de-Braye et Chécy ont souhaité que les 70 km/h soient prolongés sur la tangentielle au-delà du château d’eau. Une mesure "qui n’a pas de sens" pour Marc Gaudet, le président du Département du Loiret.