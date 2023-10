Loiret : trois nouvelles brigades de gendarmerie à Pannes, Traînou et Patay

C'est un nouvelle que les élus du Loiret attendaient depuis de longs mois. Emmanuel Macron a officialisé ce lundi la liste des 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui vont être créées dans le pays au cours des quatre prochaines années. Leur objectif : "renforcer le maillage territorial" et répondre à "l'attente très forte d'une proximité de la police et la gendarmerie" selon l'Elysée.

Parmi les 200 nouvelles brigades, trois seront dans le Loiret :

- Une brigade mobile à Patay

- Une brigade fixe à Pannes

- Une brigade fixe à Traînou

"On est très contents se réjouit le maire de Traînou, Aymeric Pépion, pour qui la l'arrivée d'une gendarmerie sur sa commune répond à un réel besoin puisqu'aujourd'hui nous dépendons de la brigade de Neuville-aux-Bois qui a 35 communes sous sa responsabilité... ce qui pose des difficultés quand il y a une urgence et qu'ils interviennent déjà à l'autre bout du territoire. Il arrive qu'on doive les attendre 1h, 1h15 ! Donc ça va permettre un maillage beaucoup plus fin".

Les gendarmes de la future brigade de Traînou prendront leurs quartiers dans un premier temps dans la mairie, le temps qu'une caserne soit construite sur la commune d'ici 2027.