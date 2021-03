Plus de 1000 offres d'emploi et contrats d'alternance sont à pouvoir dans la métropole d'Orléans. En raison de la crise sanitaire, le forum de l'alternance et des jobs d'été ne peut pas se tenir en présentiel. A la place, un forum en visio... sous forme de jeu vidéo ! Il se tient ce mercredi.

Loiret : on a testé pour vous un forum de l'alternance et des jobs d'été sous forme... de jeu vidéo

Ce n'est pas facile de trouver une alternance, un stage ou un petit boulot pour l'été en cette période de crise sanitaire. Pas facile, non plus, pour les organisateurs de salons et forums d'attirer du monde en visio, plutôt qu'en présentiel. Alors cette année, à Orléans, le Forum de l'alternance et des jobs d'été a décidé de se réinventer. Il a lieu ce mercredi, de 13 heures à 18 heures, dans un format inédit : une sorte de jeu vidéo en ligne.

Pour participer à ce forum - organisé par le CRIJ, la Maison de l'emploi, la CCI, Pôle emploi, la Mission locale de l'orléanais et la Métropole d'Orléans - il suffit de se connecter sur le lien du "Meeting Lab", télécharger l'application et se laisser guider ! Nous l'avons testé pour vous.

Créer son avatar personnalisé

Première étage : créer votre profil, avec prénom, nom ou même surnom, pour donner vie à votre "avatar", un petit personnage entièrement personnalisable, comme l'explique ce tutoriel.

Une fois dans la cabine d'essayage, vous pouvez choisir vos vêtements, votre coupe de cheveux ou encore votre couleur de peau. Vous arrivez ensuite sur une île paradisiaque. Vous pouvez vous y balader, en marchant ou en courant, jusqu'à rejoindre le Forum. A l'intérieur, vous verrez des stands et des recruteurs, avec qui échanger, comme dans la vraie vie !

Des échanges presque réels

"Les jeunes vont aller rencontrer des entreprises qui seront elles aussi sous forme d'avatar. Donc ça créé quand même une relation d'échanges en direct." Delphine Adam, coordinatrice du CRIJ Centre-Val de Loire, insiste sur cette volonté d'être le plus proche possible du réel. "Non, ce n'est pas un chat !, insiste-t-elle, notre avatar parle, avec l'autre avatar en face. Il y aura également la possibilité de transférer son CV, d'échanger autour des petits boulots à l'étranger, etc."

Il y aura également des jobs d'été dans l'hôtellerie, la restauration, ou encore d'animation dans les centres aérés. Du côté de l'alternance, des contrats chez EDF par exemple.

Plus de 1000 offres à pouvoir

Au total, plus de 1000 offres sont à pouvoir. Un nombre conséquent au vu de la crise économique et sanitaire insiste Olivier Chanteloup, chargé de mission à la Maison de l'emploi du Bassin d'Orléans.

On a quand même pas mal d'offres, des gens qui arrivent à se projeter sur la reprise économique. - Olivier Chanteloup, chargé de mission à la Maison de l'emploi du Bassin d'Orléans

"Et puis, pour le côté alternance, les aides de l'Etat ont permis de booster les offres", ajoute Olivier Chanteloup. Des aides allant de 5 000 à 8000€, destinées à toutes les entreprises ayant signé un contrat d'apprentissage entre le 1er juillet 2020 et ce mercredi, 31 mars 2021.