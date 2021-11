Covid-19 : une école élémentaire fermée pour une semaine à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret

L'école élémentaire Maurice Genevoix (dix classes, 240 élèves) à Châteauneuf-sur-Loire est fermée, en raison de la découverte d'un foyer épidémique de Covid-19, indique la municipalité. Tout a commencé en fin de semaine dernière : trois élèves de l'école élémentaire Maurice Genevoix sont alors testés positifs dans trois classes, ce qui entraîne la fermeture des trois classes.

Et ce lundi 22 novembre, des tests ont été réalisés sur les autres élèves de l'école élémentaire : plus de quinze cas positifs sont recensés. Les dix classes sont donc fermées, jusqu'au mardi 30 novembre. Cela ne concerne pas l'école maternelle Maurice-Genevoix, en revanche. Ce mardi, le gouvernement indique que 6000 classes, en France, sont fermées, pour cause de cas de Covid-19, soit 2000 de plus que la semaine dernière.

Le centre de loisirs ferme aussi

Cette fermeture engendre également la décision de fermeture de l'accueil du centre de loisirs, qui reçoit habituellement des enfants issus de trois groupes scolaires (dont Maurice Genevoix). A cela s'ajoute un animateur du centre testé positif et d'autres cas contact, donc isolés. Pour Florence Galzin, maire de Châteauneuf-sur-Loire, il va falloir faire attention aux prochains jours pour savoir s'il faut rouvrir ou non le centre de loisirs. "Si on arrive a stopper la chaîne épidémique dès aujourd'hui, on pourra envisager une réouverture la semaine prochaine. Il va falloir que l'on regarde dans les jours qui viennent si nous avons de nouveaux cas à la fois dans l'établissement Maurice Genevoix mais aussi dans d'autres groupes scolaires. Mais si on a de nouveaux cas, on essaiera de ne pas rouvrir le centre de loisirs" en sachant bien que les parents sont confrontés à des difficultés, notamment ceux qui travaillent.

Une campagne de tests

Pour le maire de Châteauneuf-sur-Loire, Florence Galzin, il va maintenant falloir surveiller les autres classes, notamment la partie maternelle. "Il est question, en accord avec l'Agence Régionale de Santé et l'éducation nationale, que l'on fasse faire des tests salivaires à l'ensemble des maternelles de l'école Maurice Genevoix en fin de semaine pour accélérer les tests et voir si nous avons de nouveaux cas positifs."