Loiret : un mini-bus pour emmener les personnes âgées se faire vacciner contre le Covid-19

Il n'est pas forcément facile de trouver un créneau pour se faire vacciner contre le Covid-19, même quand on est prioritaire, ni de se rendre jusqu'au centre de vaccination. Pour aider les personnes âgées, la Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle vient de mettre en place un dispositif, en lien avec le centre de vaccination de la salle Fernand Pellicer, dans le quartier de La Source, à Orléans.

Il faut compter environ deux heures pour faire l'aller-retour entre Saint-Jean-de-la-Ruelle et le centre de vaccination, à Orléans-La Source. © Radio France - Marine Protais

Dès lors que des créneaux sont disponibles, elle prend rendez-vous pour ses administrés et les emmène en mini-bus. Les premiers convois sont partis ce mercredi. L'un, le matin, avec deux passagers à bord. Le second, en début d'après-midi, avec trois retraités.

Un service gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite

Ce petit van compte huit places assises mais ne transporte ce mercredi après-midi que trois passagers. Un siège sur deux est libre, pour respecter les mesures barrière, et au fond du bus, Gilles, 67 ans, qui attend sa vaccination avec impatience depuis deux mois. "J'ai essayé Doctolib et à chaque fois, ce n'était pas possible d'avoir un rendez-vous, malgré le fait que j'ai des comorbités."

Ce mini-bus peut emmener jusqu'à quatre seniors en même temps au centre de vaccination, dans le respect des gestes barrière. © Radio France - Marine Protais

C'est la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui lui a trouvé un rendez-vous, en quelques jours seulement. Elle lui a même proposé de l'emmener, avec ce mini-bus, adapté aux personnes à mobilité réduite, comme Danielle, 76 ans.

Je suis handicapée donc je ne peux pas me déplacer seule. Alors je suis bien contente de pouvoir bénéficier de ce bus, parce que sinon je ne sais pas si je l'aurais fait. - Danielle, 76 ans

Danielle dit ne pas avoir les moyens de payer un taxi alors elle se réjouit de ce service, totalement gratuit.

Recréer du lien social

Au volant du van, Corinne Corté. Elle travaille au pôle autonomie et santé du CCAS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le Centre communal d'action sociale. "D'habitude, ce n'est pas mon job de faire ça. Mais je travaille auprès d'un public intergénérationnel donc je reste sur du social, et ça me correspond", insiste la conductrice, qui s'apprête à démarrer. "Ça va tout le monde ?", lance-t-elle, souriante.

Corinne Corté, qui travaille au CCAS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dépose les personnes âgées jusqu'à l'entrée du centre de vaccination. © Radio France - Marine Protais

Pour Simone, 85 ans, ça va très bien. C'est la première fois, en treize mois, qu'elle sort de Saint-Jean-de-la-Ruelle. "Ça me fait du bien de voir toute cette végétation ! Et puis de voir du monde, ça change !" Des camarades de vaccination qu'elle reverra dans un mois, à la mi-mai, à bord de ce même mini-bus, pour la deuxième injection.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour le moment, il n'y a pas d'autres trajets prévus. Cela dépend de la disponibilité en termes de créneaux de vaccination dans les centres.