Loiret : Un second cas de grippe aviaire détecté dans une exploitation à Noyers et Coudroy

La préfecture du Loiret confirme ce samedi 12 novembre un cas d'influenza aviaire dans une exploitation avicole du Loiret, située sur les communes de Noyers et Coudroy. La préfecture précise que les opérations d'abattage se sont déroulées vendredi et samedi, ce qui représente 5.000 volailles.

ⓘ Publicité

En outre, la préfecture annonce dans un communiqué "qu'une première désinfection a été réalisée" et que "les entrées et sorties dans les exploitations de volaille des communes susvisées sont strictement encadrées et nécessitent la mise en place de mesures sanitaires renforcées."

Un cas dans une zone de contrôle temporaire

Ce cas survient un peu plus de deux semaines après celui détecté dans un élevage de Beauchamps-sur-Huillard qui avait amené la préfecture à prendre des mesures de prévention. Celles-ci devaient s'appliquer dans une zone d'un rayon de 10 kilomètres pendant au moins trois semaines.

Ce second cas arrive dans cette zone et avant même la fin des restrictions. La préfecture devrait donner plus de précisions dès lundi à propos de la dimension de cette zone de contrôle et de l'allongement de la durée des mesures.

Pour rappel, le niveau de risque à l'échelle nationale est passé de modéré à élevé en cours de semaine. Toutes les volailles doivent être confinés