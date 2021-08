Loiret : un syndicat appelle les pompiers à la grève illimitée contre la vaccination obligatoire

Les pompiers du Loiret sont appelés à faire grève, à partir de lundi prochain, contre l'obligation vaccinale, annonce la Fédération Autonome des sapeurs-pompiers, qui regroupe 6000 soldats du feu en France. A partir du 15 septembre, comme les professionnels de santé ou les certaines aides à domicile, ils s'exposent à une suspension de leur contrat de travail s'ils ne sont pas vaccinés.

"Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais plutôt contre l'obligation qui est faite à notre corporation", assure Jérôme Sanfilippo, président départemental du syndicat autonome dans le Loiret et secrétaire général adjoint de la fédération, lui même vacciné. "On estime que c'est une atteinte aux droits et aux libertés individuelles." Celui qui est pompier sur la caserne d'Orléans Centre dénonce des contradictions, entre le début de la pandémie et aujourd'hui. "Au départ, nous n'avions pas de matériel nécessaire pour nous protéger. Nous n'avions pas droit aux masques FFP2. C'était que pour les soignants. Pour autant, nous avons toujours été en première ligne et là, on a l'impression de nous imposer que des contraintes et pas les choses qui pourraient nous valoriser."

Dans l'attente de la décision du conseil constitutionnel

Le représentant syndical fonde désormais ses espoirs sur le conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision ce jeudi 5 août, censure la vaccination obligatoire. "Ce que l'on espère, c'est que d'une part, on ait ce retrait de l'obligation vaccinale, que l'on rentre dans une démarche plutôt incitative et pédagogique, et ensuite, que l'on oublie ces sanctions qui sont pour nous disproportionnées et démesurées dans la période que l'on traverse actuellement."

à lire aussi Vaccination obligatoire : un préavis de grève illimitée annoncé dans plusieurs hôpitaux de Marseille

La fronde du syndicat de pompiers n'est pas isolée. Les syndicats Sud et CGT appellent les personnels des secteurs de la santé, du médico-social et du social à une grève nationale contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, une mobilisation prévue à compter de mercredi pour le premier et de lundi pour le deuxième.