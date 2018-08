Olivet, France

Agée de 20 mois, Maïa vit dans une cage de plastique grande trois à quatre mètres carrés, depuis deux mois, dans une chambre de l'hôpital Trousseau à Paris. Cette petite fille originaire d'Olivet (Loiret) attend une greffe de moelle osseuse urgente. Si celle-ci n'arrive pas dans les deux mois à venir, ses chances de survie seront quasiment nulles.

Une maladie rare arrivée soudainement

Au début d'année 2018, la petite Maïa est une petite fille comme les autres, "plutôt casse-cou" avoue sa mère, Lucile Groison. Après de fortes fièvres en série entre avril et mai, les rendez-vous chez le médecin n'y font rien. La fillette voit même apparaître des plaques rouges sur ses bras. Ses parents décident de l'emmener aux urgences: "En vingt minutes, le diagnostic tombe. On savait qu'elle avait une maladie grave".

Maïa est hospitalisée le 1er juin pour une aplasie médullaire idiopathique. Depuis deux mois, le quotidien est donc fait de transfusions de sang et de plaquettes. Sa maladie l'empêche d'en produire. Une maladie rare qui concerne une centaine de cas par an en France, dont une dizaine d'enfants.

Des difficultés pour trouver des donneurs compatibles

Les transfusions quotidiennes de sang et de plaquettes ne suffisent plus. Maïa a désormais besoin d'un don de moelle osseuse d'ici deux mois pour continuer à vivre. Mais le profil recherché est extrêmement précis. Ses origines françaises et népalaises l'obligent à trouver une personne elle-même métissée, d'origine européenne et asiatique.

Comme toujours lorsqu'un tel problème arrive dans la vie, Lucile Groison est désormais lancée dans une bataille à corps perdue pour une recherche de don de moelle osseuse compatible avec sa fille. "Ça ne sauvera pas forcément Maïa mais ça pourra peut-être sauver quelqu'un d'autre. Une petite Célia, qui a d'autres origines, est arrivée la semaine dernière dans le même hôpital avec la même maladie. Il faut que les gens aient conscience que leurs dons peuvent sauver des vies".

Cette mère estime qu'il existe 1 chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Plus il existe de personnes répertoriées dans les registres de dons, plus les chances de sauver sa fille existent donc.