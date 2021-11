Loiret : vingt-cinq marronniers vont être abattus le long du canal de Briare

Le Département du Loiret va procéder à l'abattage et l'enlèvement de 25 arbres, des marronniers d'Inde, la semaine prochaine, le long du canal de Briare, où passe l'itinéraire cyclable Scandibérique. Il s'agit d'arbres morts qui présentent des risques pour la sécurité.

Le Département du Loiret entreprend, à partir du 15 novembre, des coupes de branches et d’arbres morts situés sur l’itinéraire cyclable de la Scandibérique, le long du canal de Briare, sur les communes de Montbouy et de Montcresson, pour des raisons de sécurité des usagers et passants.

"Suite à un diagnostic phytosanitaire, de nombreux arbres morts ont été identifiés comme présentant un fort risque de chute, en raison de la présence de champignons pathogènes au niveau des racines", indique le Département, dans un communiqué. À proximité du pont de Salleneuve, 52 arbres vont donc être élagués et 25 arbres seront enlevés. Les arbres concernés sont des marronniers d’Inde. Le coût des travaux s’élève à 32 500 euros