Violences intrafamiliales : dans le Loiret, toujours plus de signalements mais une meilleure prise en charge

La lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, une priorité pour les forces de l'ordre, Parquets, associations. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'isolement des familles pendant les confinements successifs a favorisé des climats de tension et des passages à l'acte dans certains foyers.

Plus de violences qu'avant ?

Les violences intrafamiliales sont-elles en augmentation dans le Loiret ? "Difficile de répondre en terme de chiffres", selon maître Sophie Monany, avocate orléanaise spécialiste des violences au sein de la famille. "La question est de savoir si la violence a augmenté ou si les signalements sont plus nombreux sur une violence qui existait préalablement."

A l'association de l'Aide aux victimes du Loiret (AVL), l'augmentation des signalements de violences au sein du couple est visible : "514 personnes ont été reçues à l'AVL depuis le début de l'année, il y en avait cent de mois l'année dernière sur la même période", explique Hélène Thibaud, directrice de l'association agréée par le Ministère de la Justice.

Du côté de Parquet de Montargis, seize téléphones grave dangers actuellement attribués et cinq bracelets sont actuellement ordonnés. Des chiffres en hausse, explique le procureur de la République de Montargis. Pour le Parquet d'Orléans, sept téléphones grave danger et six bracelets anti-rapprochement sont actifs.

Au-delà d'une potentielle hausse des violences, cette augmentation des signalements s'explique aussi par une meilleure communication, selon les deux spécialistes. Les victimes, sont généralement mieux informées ou mieux guidées vers des dispositifs d'aide.

Le dispositif de bracelet anti-rapprochement. Six sont actifs sur le Parquet d'Orléans, cinq sur le Parquet de Montargis. © Maxppp - Thomas Brégardis

Une meilleure prise en charge

"Il y a une prise en charge, par les auxiliaires de la justice, par les services du Parquet, bien meilleure et bien plus rapide que celle à laquelle nous pouvions assister avant", constate Maître Monany. "Les policiers, les gendarmes et les Procureurs sont de plus en plus sensibilisés à la violence faite aux femmes et aux répercussions, au traumatisme que ça peut laisser, que ce soit sur une femme, une maman, ou même sur les enfants."

Malgré ces améliorations, l'avocate Sophie Monany recueille régulièrement des témoignages de victimes qui "se sentent mal comprises ou rejetées dans leur initiative d'aller déposer plainte, alors qu'on sait à quel point c'est douloureux d'aller déposer une plainte".

Il y a une bonne dynamique dans le Loiret - Hélène Thibaud, directrice de l'AVL

Selon Hélène Thibaud, directrice de l'Aide aux victimes du Loiret, les victimes "ont encore beaucoup de mal à se rendre compte que ce qu'elles vivent à la maison, c'est de la violence". La lutte contre ces violences passe donc aussi par un "repérage" des situations à risque de la part des forces de l'ordre lorsqu'il sont appelés dans un foyer. "Il y a une bonne dynamique dans le Loiret en ce sens", selon la directrice de l'AVL.

"Le nombre d'intervenants spécialisés a doublé dans le Loiret : il y en a deux côté police, et deux dans les brigades de gendarmerie", ajoute-t-elle. reconnaissant qu'il "manque encore des moyens" pour lutter pleinement contre ces violences. "Nous travaillons actuellement avec les personnels hospitaliers", pour les sensibiliser à mieux détecter des blessures qui pourraient être le signe de violences, raconte Hélène Thibaud. L'un des chantier de l'AVL est la mise en place d'une unité dédiée aux femmes victimes de violences conjugales au CHRO.

Assurer un suivi des agresseurs

La lutte contre les violences intrafamiliales ne passe pas uniquement par le suivi des victimes, qu'il s'agisse des concubin.e.s ou des enfants, témoins ou victimes de ces violences. La question de la prise en charge des auteur.e.s de ces violences est essentielle, pour Hélène Thibaud. "Aujourd'hui il faut avoir des thérapeutes et du personnel soignant qui soient formés à l'accueil des personnes violentes, puisque tous n'ont pas les compétences requises."

Le point clé reste le "suivi de l'obligation de soin" de ces personnes violentes, explique-t-elle. L'enjeu est notamment d'éviter les cas de récidive après une expulsion du domicile familial ou une condamnation. Enfin, le développement de dispositifs d'aides pour les hommes victimes de violences "est important", conclu Hélène Thibaud. "Même si ce sont des cas minoritaires, ils existent et nous n'avons pas beaucoup de dispositifs vers lesquels les rediriger."

Plusieurs numéros existent pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. © Radio France - Radio France