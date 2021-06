Bellebouche devrait faire le plein en ce week-end ensoleillé

Le magnifique site de Bellebouche situé dans la Brenne à une trentaine de kilomètres de Châteauroux devrait comme le plupart des sites de baignades faire le plein à l'occasion de ce deuxième weekend de juin. D'ailleurs, le téléphone pour la réservation de gites ou encore d'emplacement pour le camping se remet à sonner : "En effet le cahier de réservations se remplit doucement mais sûrement, note Robert Boscarino, président du village du domaine de Bellebouche. Et c'est un soulagement. Je peux dire que ça reprend. Notre objectif maintenant c'est de faire aussi bien qu'à l'été 2020."

"Pour ce weekend avec le retour d'une grand soleil nous sommes pratiquement complets."

les tables de pic-nic, un bar et un restaurant mais aussi des jeux pour enfants vous attendent autour de ce merveilleux site de Bellebouche © Radio France - Sylvain ROGIE

Et si ça reprend c'est aussi, c'est grâce au soleil qui va briller de mille feux en France mais aussi dans notre Berry. Elora, serveuse au bar restaurant le Bellebouche situé à quelques mètres de l'étang confirme : "Dès que le soleil est présent ça change tout. A partir du vendredi soir avec le couvre feu qui a été repoussé à 23 heures les clients sont de plus en plus nombreux. Et pour ce weekend nous sommes pratiquement complets. Alors bien sur dès que le soleil brille cela change forcément l'affluence."

Philippe, un jeune retraité Nantais prend le soleil au bord de l'eau. © Radio France - Sylvain ROGIE

Philippe est un jeune retraité Nantais, il a fréquenté il y a des dizaines d'années ce site de Bellebouche. Il a souhaité revenir sur ce lieu qu'il apprécie toujours autant : "Cela fait trente voir même quarante ans que je ne suis pas venu sur ce site. Il est toujours aussi beau. L'eau est très claire. Les installations pour les petits et les grands sont là, tout est prêt pour la saison."

32 gîtes sont à votre disposition, un camping de 52 emplacements avec 2 cottages et 10 huttes, pensez à réserver. Enfin, n'oubliez pas votre maillot de bain votre casquette. Si vous vous baignez rentrez progressivement dans l'eau pour éviter l'hydrocution et profitez de ce weekend ensoleillé.