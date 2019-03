LOL , le premier chien d’assistance judiciaire en France aide à libérer la parole des victimes

Ce labrador de 2 ans doit rassurer les victimes et notamment les enfants lors de leur audition dans un commissariat, une gendarmerie, ou au tribunal, et les aider à exprimer leur traumatisme. Une expérience inédite en France et en Europe lancée à Cahors dans le Lot.

C’est une première en France et en Europe. Le tribunal de Cahors vient d’accueillir LOL, le premier chien d’assistance judiciaire. Ce beau labrador de deux ans au poil noir est formé à accompagner les victimes et notamment les enfants lors de leur audition devant un policier ou un juge. LOL les met en confiance et les aide à sortir de leur traumatisme pour parler plus facilement.

LOL, le labrador noir est présenté officiellement sur les marches du Palais de Justice de Cahors © Radio France - Olivier Lebrun

Un chien « doudou » qui met en confiance

« LOL peut libérer la parole de la victime tout simplement parce qu’il est un chien, très doux qui est calin » explique Marie-Claude Lebret, fondatrice de l’association Handi'chiens qui forme des chiens d’assistance aux personnes handicapées ou jeunes autistes et qui a formé LOL le labrador depuis deux ans. « Lorsque la victime va lui parler, sans personne autour, elle va lui confier toutes ses douleurs, tout le stress, toute l’angoisse qu’elle ressent, LOL ne va pas juger, LOL est là, il posera sûrement sa tête sur sa jambe. Vous avez vu avec cette tête, ses oreilles tombantes, c’est un chien qui inspire confiance, et je crois que ça aidera l’enfant à libérer sa parole. »

#HANDICHIENS remettra demain aux #pompiers de Cahors le premier #chiendassistance#judiciaire. Le beau Lol a été éduqué afin de pouvoir apaiser les #victimes lors de leur prise de #témoignage. La présence du #chien les aide ainsi à passer le cap du #traumatisme immédiat. pic.twitter.com/yUpFJLOzGM — Handi'ChiensOfficiel (@handichienscom) March 13, 2019

La canino-thérapie au service des victimes

Cette pratique de la médiation animale est déjà largement répandue aux Etats Unis et au Québec notamment, et elle a fait ses preuves. C’est ce qui a incité le procureur de Cahors Frédéric Almendros à faire appel à l’association Handi’chiens pour monter ce projet.

Florian Auffrey éducateur de chain d'assistance a formé LOL © Radio France - Olivier Lebrun

Florian Auffret, éducateur de chien d’assistance a répondu à l’appel du procureur. « J’ai sélectionné le chien pour son dégré d’ampathie et surtout pour son tempérament calme, qu’il soit à la fois très fort et aussi apathique. Une fois qu’il se couche à côté de la personne, on sent qu’il a une forte présence et une personnalité bienveillante. Je lui ai appris à venir tout contre la victime, et la soulager.

Un fois formé, Florian Auffret a confié LOL à la caserne des pompiers du Lot. « Les pompiers l’amèneront auprès d’un enfant ou d’un adulte victime, il l’accompagnera dans la salle d’audition pour soulager, apaiser, pour rendre l’instant moins oppressant. Il libére la parole, c’est prouvé scientifiquement, le chien permet un apaisement. On va se servir de cette capacité pour que cette personne soit pus alaise, et moins dans cette émotion qui peut la submerger. » « D’après les expériences faites déjà aux Etats-Unis, ce sont les enfants victimes d’agressions sexuelles ou d’agressions physiques qui auront accès en priorité à LOL. Aux Etats-Unis, les résultats sont spectaculaires, on a 80% de paroles libérées en présence du chien, ce qui est énorme par rapport aux autres auditions. »

Selon le procureur Frédéric Almendros, ce chien d’assistance du tribunal sera appelé en priorité auprès de victimes d’agressions graves. « L’intervention du chien commencera dès que la personne révélera les faits quand elle dit avoir été victime, nous espérons que cela soit possible pour tous les actes de la procédure, jusqu’à la procédure de jugement. »

LOL a été remis officiellement au service des pompiers du SDIS de Cahors. Il devrait commencer sa mission auprès des victimes dans les tous prochains jours.