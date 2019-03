Lola, cochon noire de 45kg, est portée disparue depuis un mois

Pierrelatte, France

C'est une disparition peu banale. Depuis un mois, le quartier de Blaches à Pierrelatte est aux aguets. Lola, le cochon noire vietnamien d'Amandine, a disparu.

Le portillon était mal fermé, elle serait sortie parce qu'elle était en chaleurs . "On a fait tout le tour des champs, des voisins, de Facebook et des vétérinaires, désespère Amandine. Mais voilà c'est pas juste un cochon qu'on peut remplacer. Non, on veut notre Lola sinon on n'en veut plus."

Lola a disparu depuis un mois à Pierrelatte et les recherches n'ont pour l'instant rien donné - Amandine Benedetto

Un cochon pas comme les autres

Amandine l'a trouvée seule dans un champs lorsqu'elle avait trois semaines. Lola est aujourd'hui âgée d'un an et demi. "C'est un membre de la famille, on l'a élevée au biberon comme un bébé et elle a été éduquée comme un chien avec nos chiens. Pour nous, si elle ne revient pas c'est que quelqu'un nous a pris Lola."