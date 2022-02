Le maire de Lorette, dans la Loire, décide de soutenir Éric Zemmour. Gérard Tardy, connu pour ses prises de position polémiques, explique dans une lettre d'une page et demie pourquoi il accorde son parrainage au candidat d'extrême-droite.

Lorette : le maire Gérard Tardy accorde son parrainage à Éric Zemmour et s'en explique

A moins de deux mois de l'élection présidentielle, les élus sont en ce moment en train d'accorder leurs parrainages aux futurs candidats. Et à Lorette, dans la Loire, le maire Gérard Tardy a fait son choix. Dans un communiqué envoyé à la presse locale, il annonce qu'il accorde son parrainage à Éric Zemmour.

Rétablir "l'ordre et une justice efficace"

Le doyen des maires de la Loire, 83 ans, explique qu'il vote blanc aux élections nationales depuis plus de 40 ans, mais qu'il n'est pas d'accord avec ces maires qui refusent de donner leurs parrainages. "C'est la meilleur manière de tuer la démocratie", écrit-il, avant de tacler "les politiques conduites par les gouvernements de droite ou gauche" responsables selon lui de "l'état de déconfiture dans lequel notre pays ne cesse de s'enfoncer un peu plus tous les jours."

Gérard Tardy explique avoir demandé des éclaircissements au candidat d'extrême droite sur son programme et dit l'avoir eu au téléphone. Aujourd'hui, il en est convaincu, Éric Zemmour est le candidat qui incarne le mieux la France que le maire de Lorette veut retrouver, "afin que renaisse notre culture judo-chrétienne", écrit-il. "Il rétablira l'ordre et une justice efficace."

Gérard Tardy, un habitué des polémiques

Ce choix de parrainage n'est pas vraiment une surprise quand on connaît les prises de position de l'élu. En juillet dernier, il avait déclenché une polémique après son édito dans le bulletin municipal, où Gérard Tardy demandait à l'Algérie de "remercier la France" pour ce qu'elle lui a laissé, en vantant les bienfaits de la colonisation. Avant ça, il y avait eu cet arrêté anti burkini en 2017 sur le plan d'eau de la commune, et l'année d'avant ces messages sur les tableaux d'affichage municipaux ordonnant aux habitants de confession musulmane de vivre leur ramadan "sans bruit" et "découvert".