Lorient agglomération demande aux habitants de relever leurs compteurs d'eau

Depuis la mi-mars, tous les relevés des compteurs d'eau ont été stoppés dans l'agglomération de Lorient, afin de respecter les gestes barrières. Mais ces relevés annuels sont essentiels pour pouvoir facturer les usagers au plus près de leur consommation réelle.

Pas de nouveau relevé possible

Or, les relevés de compteurs sont programmés tout au long de l'année, selon un planning serré, pour pouvoir être effectués chez tous les usagers. Impossible, dans ces conditions, explique la direction Eau et assainissement, de reprogrammer ces relevés annulés.

Prenez votre compteur en photo

Lorient Agglomération lance donc un appel aux habitants de Port-Louis, et à certains des usagers des communes de Lorient, Riantec, Languidic et Lanester. Si votre facture de l'an dernier indique que votre relevé est effectué entre la mi-mars et la mi-mai, vous faites partie des 7600 foyers concernés.

Vous pouvez donc prendre en photo votre compteur d’eau (numéro du compteur et index de consommation lisibles) et à l’adresser par courriel à contact-eau@agglo-lorient.fr en précisant vos coordonnées et la date de la photo.