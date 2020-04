Loriol-sur-Drôme : des primes exceptionnelles pour les agents municipaux durant la crise sanitaire

Une prime de 35 euros par jour pour une trentaine d'agents de la commune.

Malgré le confinement, leur travail est considéré comme essentiel. Le personnel du foyer de logement pour personnes âgées, la Résidence autonomie et du CCAS, mais aussi les agents de salubrité qui assurent la propreté de la ville, les employés de la police municipale sans oublier les animateurs qui assurent l'accueil des enfants du personnel soignant chaque jour. Au total une trentaine de personnes qui vont donc recevoir une prime de 35 euros par jour et par personne pendant toute la durée du confinement.

Le maire de Loriol reconnaissant envers ses agents.

"Notre commune se doit d'être reconnaissante, insiste Claude Aurias. C'est pour cette raison, que j'ai décidé, après en avoir mesuré les conséquences financières sur les budgets communaux, qu'une prime sera versée par jour de travail à chacun, en supplément de leurs salaires."

Une augmentation de 700 à 800 euros sur trois semaines pour certains agents.

C'est un sacré coup de pouce pour les agents de la ville, notamment pour ceux qui sont le plus présents sur le terrain pendant cette période de confinement. Pour ceux et celles qui travaillent au côté des personnes les plus fragiles, le versement de cette prime peut représenter une augmentation conséquente de salaire.