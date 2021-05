Loriol-sur-Drôme : un cours de boxe anglaise au travail pour décompresser

Votre collègue ne vous comprend pas et vous ne savez plus comment communiquer ? Vous pouvez tenter de régler vos comptes sur un ring de boxe ! C'est en somme ce que propose le groupement des entreprises du Val de Drôme. Ce vendredi 21 mai, l'entreprise Millet Innovation, installée à Loriol-sur-Drôme et spécialisée dans l’orthopédie, a organisé un cours de boxe anglaise pour ses salariés et ceux de deux autres entreprises locales (Can et Carpenter). L'objectif : améliorer la qualité de vie au travail "grâce à ce sport très complet et non-violent", résume Claire Maumus, salariée de Millet innovation mais aussi coach de boxe anglaise au Boxe Ring Portois et Valentinois.

Le cours de boxe anglaise avec Claire Maumus Copier

Ce matin-là, trente salariés dont Nathalie laissent tomber leur blazer pour un jogging et des gants matelassés. "Cette expérience va permettre de tisser des liens entre collègues, ça nous donne l'opportunité de se rencontrer dans un contexte différent", assure-t-elle avant de rejoindre les tapis en mousse. Mais avant de boxer, il faut s'échauffer. Le cadre normé de la vie d'entreprise disparaît peu à peu, et c'est exactement ce que recherche Pascale Rabeau, référente Qualité de vie au travail chez Millet innovation. "Pratiquer du sport entre collègues permet de casser les codes de l'entreprise, les positions hiérarchiques, et d'être plus à l'écoute des gens qui nous entoure", explique-t-elle.

Les salariés ont été guidés par les coachs du Boxe Ring Portois et Valentinois. © Radio France - Claire Leys

En duo, les boxeurs en herbe apprennent les mouvements incontournables de ce sport. "La boxe favorise la concentration et la cohésion de groupe", ajoute la coach Claire Maumus. Elle sollicite par ailleurs de nombreux muscles du corps et procure une sensation de décompression. Les exercices peuvent notamment soulager les maux de dos, très fréquents pour ceux qui travaillent derrière un écran.