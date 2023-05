Lorris : Un hommage rendu à André Mulier, résistant déporté du Loiret

Le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris a rendu hommage à la mémoire d'André Mulier, disparu en 2019. André Mulier arrive à Pithiviers en 1936 à l'âge de 13 ans, où il devient apprenti typographe. En 1942, il intègre une usine qui fabrique des hydravions pour les Allemands, à Sartrouville (Yvelines). Après avoir effectué des actions de sabotage, il intègre la résistance.

À la suite d'une grève générale, en mai 1943, il est arrêté, incarcéré puis déporté dans les camps de concentration de Buchenwald et Langenstein, en Allemagne. Il réussit à s'enfuir en avril 1945 avant de retourner à Pithiviers. C'est l'histoire d'un résistant déporté qui est racontée par la famille d'André Mulier durant la cérémonie. A l'issue de celle-ci, une plaque commémorative est dévoilée.

"Quand il était là, mon père disait souvent que quand il serait mort, sa plaque viendrait rejoindre celles de ses copains déjà disparus, on est content de pouvoir réaliser son souhait, il y tenait." indique sa fille Geneviève Mulier.

La plaque d'André Mulier, Résistant-Déporté du Loiret, au musée Départemental de la Résistance et de la Déportation à Lorris © Radio France - Antoine Vandendrische

Après la libération, André Mulier s'investit dans des fédérations de mémoire à la résistance et à la déportation. Il a la volonté de partager son histoire : "Avec ses compagnons, ils ont beaucoup travaillé pour témoigner dans les collèges et dans les lycées. Il a continué jusqu'à ces 90 ans, malgré ses fatigues, il tenait vraiment." explique son fils Claude Mulier. "C'était important pour lui que la jeunesse sache, pour être vigilant, pour ne pas oublier et que ça ne se reproduise pas. Et avec ce mémorial, c'est le même but." ajoute Geneviève Mulier.

Le devoir de mémoire était primordial pour André Mulier et ces commémorations seront de plus en plus importantes à l'avenir "Il était quand même l'un des derniers grands témoins, il avait à peine 20 ans quand il a été arrêté, il y en a une poignée maintenant et ils sont centenaires" affirme Claude Mulier.