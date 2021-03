Lors du premier confinement, une habitante de Sames lançait la fabrication de masques transparents

C'est une création qui a changé la vie d'un certain nombre de personne, alors que les masques sont devenus notre quotidien depuis un an. Durant le premier confinement, Delphyne Lumalé, une habitante de Sames, avait lancé une version transparente de masque. Dispositif validé par les autorités sanitaires, idéal pour les sourds et malentendants.

Un an après, "il y en a partout !", plaisante-t-elle au moment de nous recevoir dans la véranda de sa maison qui, aujourd'hui, fait office d'atelier. "Il y a deux tables pour la couture, une grande table pour faire la sélection des envois, urgents ou non, les casiers pour ranger les masques par catégorie (junior, adulte, lanières, sans lanière). La table des expéditions, la table de coupe..." Des tables partout.

De zéro à quatre salariées

Et pour cause : depuis le premier confinement, les ventes des masques particuliers se sont envolées. À coup de 100, 200, 500 par commande parfois. "Toutes les régions de France, on en envoie même en Suisse. Des instituts, des CAF, des mairies, il y en a beaucoup. Là, une commande va partir pour la ville de Paris, des masques enfants. Il y a aussi des orthophonistes, des pharmacies. On en a une à Biarritz, en Bretagne aussi. Anglet a prévu d'équipe toutes les écoles."

Depuis, il a fallu s'agrandir. Partie toute seule, Delphyne, tapissière-décoratrice et artiste-peintre de formation, est désormais accompagnée de quatre autres salariées. "Plus ma fille, qui s'occupe notamment de la comptabilité, ajoute-t-elle. On se réunit deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, pour faire le point sur les commandes, nos productions et les envois."

Le revers de la médaille pour cette "folle histoire" comme elle la résume, c'est "le stress, la fatigue aussi. C'est un travail sept jours sur sept. C'est épuisant, alors heureusement, on se dit qu'on est utiles." C'est pour cela que la société recherche de nouvelles couturières, mais aussi des sous-traitants. Les commandes sont possibles sur son site internet.

Un nouveau masque, version FFP2

Désormais, Delphyne voudrait commercialiser un nouveau modèle de masque transparent, après le Beethoven. Un masque version FFP2, destiné aux personnels de santé, aux hôpitaux. Un masque, lui aussi approuvé par la DGA.

"Il est fini, il est prêt ! explique la chef d'entreprise de Sames. J'envoie les matières à un fabricant de machines ultrason, afin de faire l'assemble sans couture. Il nous en faudrait cinq et ça coûte 20.000 euros la petite machine qui remplacerait nos machines à coudre électrique. La grosse machine sur mesure faite vraiment pour pouvoir reproduire ce nouveau masque, le prix monte à 200.000 euros [...] Voilà, j'attends les devis. J'aimerais avoir un peu d'aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département des Pyrénées-Atlantiques, mais je n'ai pas de réponse après un mois."

Alors au moment de faire le bilan, et de donner trois mots pour résumer cette année, Delphyne Lumalé lâche : "fou", "difficile" et "espoir". "Je ne sais pas pourquoi, mais c'est espoir qui vient."

