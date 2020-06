Los AngeMetz, BudaMetz, YokohaMetz : des affiches décalées pour attirer les touristes cet été

"Pas besoin d'aller si loin pour se sentir dépaysé" : voilà le slogan de la nouvelle campagne d'affichage de Metz Métropole. L'objectif est de prouver aux touristes que la capitale mosellane ressemble, par endroits, aux plus belles destinations du monde, photos et jeux de mots à l'appui.

"Metz Métropole, destination vacances" : la nouvelle campagne de communication pour attirer les touristes dans la capitale mosellane est lancée depuis ce lundi 29 juin. En raison de la crise sanitaire, les destinations étrangères sont difficilement envisageables pour cet été. L'occasion est énorme pour relancer l'économie locale.

Ainsi, de nouvelles affiches doivent fleurir dans les rues du Grand Est et d'Île-de-France mais aussi chez nos voisins belges, allemands et luxembourgeois. Concrètement, l'agence d'attractivité de la métropole Inspire Metz, avec ses partenaires (la ville de Metz, Metz Métropole, la Chambre de Commerce et d'Industrie et les Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle). Cette campagne sera également diffusée dans la presse nationale et les réseaux sociaux jusqu'au 20 juillet prochain.

"Metz de nuit, c'est Los Angeles avec une cathédrale"

En jetant un œil aux affiches, on s'y croirait. Par exemple, sur cette affiche, ce n'est pas Budapest en Hongrie, mais BudaMetz, sur le Moyen Pont derrière le Temple Neuf. Sur cette autre image, ce n'est pas Yokohama au Japon, mais YokohaMetz, en face du plan d'eau.

"Si vous regardez celle de Los AngeMetz, vous voyez que Metz vue de nuit et sous cet angle, la ville est magnifique, glisse Philippe Courqueux, directeur général de l'agence d'attractivité de la métropole Inspire Metz. Et si vous regardez de près, vous apercevez quand même la cathédrale et je défie qui que ce soit de trouver la cathédrale à Los Angeles."

"Pas besoin d'aller si loin," explique le directeur général de l'agence Inspire Metz Philippe Courqueux © Radio France - Lucas Valdenaire

Un effet "wahou"

L'objectif est de montrer que la métropole messine ressemble, par endroits, à de très belles destinations étrangères. "Pas besoin d'aller si loin pour être dépaysé" : voilà pour le slogan de cette campagne. Sans oublier cette accroche sur les réseaux sociaux : #JeNeVoyaisPasCaCommeCa. "Souvent, quand vous faites venir des amis à Metz, il y a un effet wahou ! Ah oui, c'est vrai, je ne voyais pas ça comme ça..." raconte Philippe Courqueux.

Pour toucher un maximum de monde, cette campagne est accompagnée d'un jeu concours sur les réseaux sociaux : il s'agit de trouver d'autres images avec votre meilleur jeu de mot autour de la ville de Metz. Les Mosellans ne peuvent pas participer à ce défi disponible en français et en allemand.