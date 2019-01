Lot : des parents d'élèves ont créé une association pour maintenir l'école du village de Molières

Occitanie, France

Dans le nord du Lot, dans un village de 380 habitants, à Molières, l'école publique a fermé en 2017 faute d'élèves. Des parents d'élèves ont décidé de prendre le relais en créant une école associative "Les Pitchouns de Molières". Le budget pour faire tourner cet établissement s'élève à 25 000€ par an. L'association s'est donc mise à organiser quine, soirée choucroute et marché de Noël pour collecter des dons.

Cela fonctionne très bien, ils sont des centaines à participer financièrement sauf la mairie comme le rappelle le maire, Jean-Marie Laborie : "On n'a pas le droit de donner des subventions à cette école associative mais c'est dommage parce qu'elle apporte beaucoup à la commune", notamment du passage dans l'épicerie du village selon certains habitants. Aujourd'hui, l'école compte 10 élèves en classe, l'année dernière ils étaient 14.

Les services publics dans la partie ouest de l'Occitanie

La partie ouest de l'Occitanie compte 270 000 fonctionnaires. D'après les chiffres de l'Insee entre 2010 et 2016, le nombre d'agents de la fonction publique augmente : les deux départements où les hausses sont les plus importantes sont en Haute-Garonne avec 8 700 fonctionnaires supplémentaires entre 2010 et 2016 et dans le Tarn-et-Garonne avec 1 700 fonctionnaires de plus. Des baisses ont été enregistrées ponctuellement en 2011 en Ariège, en 2012 en Aveyron et en 2014 dans le Gers.

En France, on recense près de 5,5 millions de fonctionnaires dont le coût pour l'Etat est de 280 milliards d'euros selon un rapport de la Cour des Comptes de 2014. Le gouvernement a confirmé le gel du point d'indice qui n'a pas progressé depuis 2010 et a par ailleurs annoncé vouloir supprimer 120 000 postes d'ici 2022 dont 50 000 dans la fonction publique de l'Etat, soit un salarié sur cinq.

Débat sur les services publics sur France Bleu Occitanie

L'organisation des services publics est un des thèmes du grand débat national porté par le gouvernement. Dans ce contexte, France Bleu Occitanie organise donc un débat sur ce thème ce jeudi 31 janvier 2019 à 7h50 avec deux invités : le député LREM, Pierre Cabaré, et le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, Cédric Caubère.

