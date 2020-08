Lot-et-Garonne : le département passe en vigilance orange pour feux de forêt

Le Lot-et-Garonne passe à partir de minuit ce mercredi en vigilance orange pour feux de forêt. La préfète de Nouvelle-Aquitaine a pris cette décision "au vu des conditions météorologiques attendues dans les prochains jours" et après concertation avec le SDIS.

Certaines activités interdites entre 14 heures et 22 heures

La vigilance orange correspond à une vigilance élevée de 3 sur une échelle de 5. Cela signifie que :

- la circulation et le stationnement sont interdits entre 14 heures et 22 heures sur les pistes forestières, les chemins ruraux, les chemins d'exploitations et les pistes cyclables sauf pour les personnes autorisées

- les activités d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civile, de service, de carbonisation et de sciage sont suspendues entre 14 heures et 22 heures

- les activités ludiques et sportives sont interdites entre 14 heures et 22 heures, sauf celles en base de loisirs en périmètres de plans plages

En Nouvelle-Aquitaine, sont également placés en vigilance orange pour ce risque le département de la Gironde depuis ce mardi 4 août et le département des Landes depuis le 29 juillet dernier.