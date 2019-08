Lot : le courrier n'est pas distribué correctement depuis plus de trois semaines

Une réorganisation de la plateforme de tri postal de l'Hospitalet a complètement désorganisé la distribution et le ramassage du courrier. À Cahors et ses alentours, ce problème dure depuis près de trois semaines.

Cahors, France

Le facteur n'est pas passé à la boîte aux lettres des habitants de Cahors. Depuis plus de trois semaines, cette musique revient chaque jour dans la tête des Cadurciens. Le centre de tri postal de l'Hospitalet, dans le sud de Cahors, a connu une restructuration le 16 juillet. Depuis le courrier est en retard de plusieurs jours, voir n'arrive jamais. Les mésaventures sont nombreuses. Henriette a attendu désespéramment ses magazines qui ne sont jamais arrivés. "Je n'ai pas reçu mes Paris Match ou Historia et d'autres revues que je reçois par La Poste. C'est important pour nous, retraités, surtout que j'habite en dehors de Cahors où on ne peut pas forcément acheter ces magazines."

Les commerces impactés

Dans son magasin de montres, Angélique a dû faire à la non-distribution du courrier. "Les colis contenant des pièces de rechanges pour les montres cassés de nos clients ne sont pas arrivés en temps et en heure. Notre service après-vente ne fonctionnait pas. Nos client n'étaient, donc, pas contents." Des pièces qui n'arrivent pas et des chèques qui se perdent. Matthieu vient tout juste de toucher sa paye aujourd'hui "alors qu'il devait être payé le 12 juillet".

Un élu envoie une lettre au PDG de La Poste

Face au mécontentement des professionnels et citoyens, Aurélien Pradié s'est plaint auprès du PDG de la Poste. Le député de la première circonscription du Lot estime que "le groupe La Poste n'a pas assuré son rôle de service public". Il dénonce la légèreté de l'entreprise qui, selon l'élu, "n'a pas tout mis en oeuvre pour résoudre le plus rapidement possible ce dysfonctionnement."

De son côté, La Poste promet "de tout mettre en place pour un retour à la normale dans les plus brefs délais." Selon le groupe, des renforts exceptionnels ont déjà été mis en place et d'autres mesures similaires doivent être prises dans les prochains jours.