Lot : nouvelle manifestation des pompiers pendant le vote d’un budget en forte baisse pour le SDIS

les pompiers du Lot étaient très déçus jeudi. Leur budget 2020 a été voté hier. Et selon les syndicats il est en baisse et ne va pas permettre de mener toutes les missions du Sdis dans ce département très rural.

Les pétards censés empêcher la tenue du conseil d’administration du SDIS service départemental d’incendie et de secours du Lot n’y ont rien changé. Le budget 2020 pour les pompiers du Lot a été voté ce jeudi.

Et il est en forte baisse. Selon les syndicats de pompiers du département c’est 300.000 euros en mois pour le fonctionnement. Du côté des syndicats on parle d’écœurement. "C’est de la formation en moins, ce sont des heures en moins pour les pompiers amateurs. Et on ne peut évidemment pas faire le même travail à 3 qu’à 4 dans une ambulance." explique Vincent Joucla du syndicat CFTC-Spasdis majoritaire dans le Lot.

En grève depuis 260 jours, les pompiers du Lot promettent de poursuivre le mouvement. En début de semaine, ils étaient installés devant la mairie de Cahors où ils ont recueilli des signatures de soutiens.