Lot : pourquoi des chevreuils ivres divaguent dans les rues en plein confinement

Depuis le début du confinement, la nature a repris ses droits, au point de voir se balader tranquillement des animaux sauvages, biches ou sangliers, au cœur des villes. Dans le Lot, on voit ces derniers jours des chevreuils s’approcher des maisons et des jardins, un peu hébétés, désorientés, titubant, comme s’ils étaient en état d’ivresse. On les voit errer au bord des routes, et jusqu’en ville, dans les rues de Figeac ce lundi, ou autour de Cahors.

Un apéro bourgeons qui leur fait tourner la tête

Pour l’heure, aucun contrôle d’alcoolémie n’a été pratiqué, mais cette ivresse des chevreuils a une raison tout à fait sérieuse et scientifique. « Au printemps, les chevreuils mangent beaucoup de bourgeons, jusqu’à 2.000 bourgeons par jour – explique Serge Gay, le vice-président de la fédération de chasse du Lot – or certains bourgeons, notamment ceux des résineux, contiennent des substances alcaloïdes, un peu euphorisantes, et on les voit déambuler comme s’ils étaient ivres. Sur les routes, ils divaguent, ils sont un peu soûls ! »

« Les chevreuils désorientés se rapprochent des habitations et des villages, surtout en cette période de confinement, c’est tellement calme, ils ne voient personne, il n’y a pas de voitures pour les embêter et dans les jardins il y a des bonnes choses à manger. Sans la présence de l’Homme et sous l’emprise de cette drogue, l’animal n’a plus la conscience du danger. Cet état d’ivresse peut aussi les rendre dangereux, sur les routes, ils peuvent provoquer des accidents. »

Ils se servent dans les vignes

Le problème, c’est qu’en plus de leur errance dans les villes, les chevreuils font de gros débats dans les cultures. Ils sont particulièrement friands des bourgeons de vignes, de jeunes plants de vignes ont été saccagés, ce qui peut affecter la qualité du raisin, les vignerons de Cahors s’en plaignent.

Le chevreuil © Maxppp - Christian Watier

« On dit qu’un chevreuil peut manger jusqu’à 2.000 bourgeons par jour, sur _des vignes qui ont de jeunes pousses, c’est catastrophique_. Dans les vignes entourées de bois, les viticulteurs se plaignent beaucoup de ces attaques sur bourgeons. Dans les jeunes vignes plantées depuis un ou deux ans, elles en crèvent, et il faut les remplacer.»

Je ne suis pas sûr que ce sont les bourgeons de vigne qui les rendent ivres - ironise Serge Gay

Le vice-président de la Fédération de chasse du Lot estime que la seule solution serait de réguler la population de chevreuils, il y en aurait 30.000 dans le Lot.

« Nous aimerions que l’on puisse autoriser certains chasseurs et propriétaires à pouvoir tirer sur les chevreuils à cette saison, au mois d’avril, avant que les femelles ne mettent bas. Il n’est pas concevable de tuer un chevreuil et laisser des orphelins. Mais tant que les femelles n’ont pas mis bas et que les mâles sont dans les vignes, il faudrait pouvoir tuer les quelques deux ou trois chevreuils qui peuvent faire des dégâts qui sont très coûteux pour les vignerons. »