Loto de Noël : les gagnants sarthois des 15 millions d'euros ont récupéré leur gain

Un peu moins d'un mois après le tirage du Grand Loto de Noël, le couple de Sarthois seul gagnant de la cagnotte de 15 millions d'euros s'est fait connaître. Il avait validé sa grille à Parcé-sur-Sarthe. C'est le deuxième plus gros gain à la loterie de l'histoire du département.

Parcé-sur-Sarthe, France

10– 15 – 27 – 32 – 39, numéro chance 6 : c'est la combinaison qui aura définitivement changé la vie d'un couple de Sarthois, seul gagnant de la cagnotte à 15 millions d'euros du Grand Loto de Noël du 24 décembre 2019. Ce mardi 21 janvier 2020, la Française des Jeux annonce que le couple s'est fait connaître et a récupéré son dû. On sait donc maintenant que c'est au bar de la Lune à Parcé-sur-Sarthe que la grille gagnante a été validée.

Des joueurs réguliers

"Ce couple de joueurs a validé deux grilles à l’occasion du Grand Loto de Noël", raconte la Française des Jeux. "Joueurs réguliers, ils choisissent leurs numéros au hasard (date de naissance, code barre….) et en changent régulièrement. La nuit de Noël, en rentrant du Réveillon, le gagnant a regardé les résultats sur internet et a immédiatement annoncé la grande nouvelle à sa compagne. Sous le choc, ils ont alors réveillé leurs enfants pour partager avec eux ce magnifique cadeau de Noël !"

Acheter une nouvelle maison et soutenir des causes

Les gagnants souhaitent garder l'anonymat, précise la Française des Jeux, et n'ont pas encore de projet précis pour ces 15 millions d'euros. "Mais ils envisagent déjà d’acheter une nouvelle maison et de faire plaisir à leurs enfants. Ils envisagent aussi de faire des dons, pour soutenir des causes très chères à leur coeur".

Ce gain de 15 millions d'euros est le deuxième plus important de l'histoire de la Sarthe, après les 42 millions gagnés au Lude en 2010, à l'Euromillions.