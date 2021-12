Loto du patrimoine: 113.000 euros pour la grange de l'Isle à Côteaux-sur-Loire

La grange de l'Isle de Saint-Michel-sur-Loire, de son nom complet, va recevoir 113.000 euros du Loto du patrimoine 2021. Le monument situé à Côteaux-sur-Loire, près de Langeais, avait été retenu en août dernier pour faire partie de la sélection annuelle des monuments en péril soutenus par le Loto du patrimoine. Le montant des financements a été dévoilé ce lundi pour l'ensemble des sites.

La construction de la grange de l'Isle remonte au XVème siècle. Abandonné depuis un demi-siècle, cet ancien octroi pour les droits de péage du trafic fluvial a besoin d'une "seconde jeunesse" nous expliquait en août dernier le maire de Côteaux-sur-Loire Daniel Sans-Chagrin. Le projet de rénovation a commencé il y a huit ans mais les fonds manquaient : l'aide apportée par le Loto du patrimoine va permettre d'avancer sur les travaux.

Parmi les plus de 600 sites aidés depuis quatre ans par le Loto du patrimoine, cinq se trouvent en Indre-et-Loire : la grange de l'Isle donc, mais aussi l'église Notre-Dame de Rigny, le four à poires tapées de Rivarennes, l'église Notre-Dame de la Celle-Guenand et l’abbaye de la Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan.