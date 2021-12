Loto du Patrimoine : 149.000 euros pour l'église Saint-Gault de Yèvre-le-Chatel

C'est une bonne nouvelle à cinq jours de Noël pour "le plus beau village de France" du Loiret. Yèvre-le-Châtel, 231 habitants, près de Pithiviers, va recevoir un chèque de près de 150.000 euros de la Mission Patrimoine, pilotée par Stéphane Bern. Cette somme est destinée à rénover l'église Saint-Gault qui date du 11ème siècle.

Alain Di Stefano le maire délégué de Yèvre-le-Châtel, est très heureux. "Vous me l'apprenez !" (France Bleu Orléans) cette église en a bien besoin elle est en très mauvais état des morceaux du faux plafond tombent au sol, les murs sont noircis, il y a des traces d'infiltration d'eau il faut reprendre les éléments intérieur pour des questions de sécurité. Et puis à l'extérieur nous avons eu deux incidents cet été des éléments de la façade sont tombés heureusement il n'y avait personne à ce moment-là" dit-il.

L'intérieur de l'église Saint-Gault et ses murs noircis - Lydie Lahaix

Alain Di Stefano est à l'initiative de cette demande, "nous avons rempli tout un dossier, pendant des semaines et des mois nous ne savions pas ce que cela représenterait financièrement. Aujourd'hui nous sommes satisfaits, c'est une très belle somme, nous remercions tous ceux qui ont donné". Yèvre-le-Châtel est l'un des 164 plus beaux villages de France, il accueille chaque année des milliers de touristes qui viennent découvrir la forteresse médiévale et les remparts.

Souvent les gens vous disent c'est facile de restaurer, il n'y a qu'à demander à Stéphane Bern !

Ce coup de pouce financier de la Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, est "une excellente nouvelle" ajoute Patricia Pailloux, maire de la commune associée de Yèvre-la-Ville. "Cet argent va nous permettre d'avancer dans notre projet. La rénovation de l'église est une nécessité dans notre village qui accueille chaque année 100.000 visiteurs car elle est ouverte 7 mois par an (1er avril-1er novembre) comme le château et donc nous avons besoin d'avoir une église qui soit rénovée et qui soit à la hauteur du château". Patricia Pailloux conclue "c'est un vrai beau cadeau de Noël c'est magnifique".

Alain Di Stefano et Patricia Pailloux, maires de Yèvre-le-Châtel et Yèvre-la-Ville © Radio France - Lydie Lahaix

"Nous avons quatre sites inscrits aux Monuments Historiques sur Yèvre-la-Ville et Yèvre-le-Chatel" complète Alain Di Stefano, "c'est le dernier qui nous restait à rénover". Sans cette aide du Loto du patrimoine, la rénovation de l'église aurait été très compliquée, "impossible à prendre en charge sur le seul budget communal".

Les travaux de l'église Saint-Gault ne devraient pas débuter avant la fin de l'année 2022. Le village a obtenu un premier permis de construire en septembre dernier, mais la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) souhaite faire des fouilles archéologiques. "Ce serait des sondages dans les murs" explique Alain Di Stefano parce que "c'est une église très composite il y a eu des ajouts au 17ème siècle au niveau de la nef, puis au 19ème sur des voûtes. Il faut assurer une bonne datation de tous les éléments et essayer de tracer son évolution dans le temps et sa configuration originale". Cette identification réalisée par les services de l'Etat pourrait bousculer le calendrier envisagé des travaux de rénovation.

L'église Saint-Gault vue depuis les remparts du village - Lydie Lahaix

Le coût total de la remise en état de l'église Saint-Gault de Yèvre-le-Châtel est évalué à 800.000 €. Depuis 2020, la commune a demandé un soutien financier au Conseil Départemental du Loiret, dont elle espère désormais une réponse favorable, "car à défaut, seuls, nous ne pourrons pas mener à bien ce projet" conclue Alain Di Stefano.