Loto du patrimoine 2022 : la briqueterie Rondé-Oustau, site emblématique de Muret, sélectionnée

La Mission Patrimoine 2022 est lancée ! Stéphane Bern et la Fondation du Patrimoine ont présenté ce lundi 29 août les 100 monuments français qui vont recevoir un soutien financier, grâce notamment au fameux loto du patrimoine. En région toulousaine, il y a une dizaine de sites concernés. Parmi eux, un ancien site industriel, et c'est d'ailleurs une rareté : la briqueterie Rondé-Oustau de Muret.

Ce site emblématique de la ville a été bâti en 1873. C'est un endroit connu des plus anciens Muretains, mais qu'il faut deviner pour les nouveaux. En retrait de la route d'Ox, il est en partie caché par une résidence moderne. C'est pourtant là que se niche une page de l'histoire industrielle de la ville. Elle commence il y a près de 150 ans dans cette grande bâtisse (construite en briques, évidemment), juste au bord de la Louge, avec une très grande cheminée.

Jusqu'à 50 ouvriers, et un incendie en 1957

Le site est associé au départ avec une usine d'Aureilhan, près de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Au plus fort de l'activité, 600 tonnes de briques et tuiles sortent chaque mois des fours, avec notamment un ballet de chevaux et des charrettes pour le transport de la terre que des ouvriers allaient chercher dans la côte d'Eaunes, de l'autre coté de la Garonne.

Le site compte jusqu'à 50 ouvriers, qui logent dans une cité construite à proximité, dans les années 1920. Fin 1957, un incendie détruit en partie l'usine. La fabrication est arrêtée, mais le fils d'un des fondateurs se lance ensuite dans la revente de matériaux de construction. Une activité qui cesse en l'an 2000. Depuis, la végétation a pris de la place, et le site attendait depuis des années de revivre.

Lancement des travaux en 2023, avec logements, et création artistique

Selon la Fondation du Patrimoine, le projet se fera en deux temps. D'abord, il consistera à "stabiliser la situation des bâtiments de l’ancienne briqueterie : déblayage de la halle sud-est, isolation, rénovation des façades, mise aux normes des réseaux, sanitaires, etc".

Ensuite, il doit permettre de "valoriser les espaces extérieurs, de protéger l’écrin de biodiversité que représentent le lac et les jardins".

Enfin, il est prévu d'aménager la maison de maître en logements, avec aussi une modernisation des anciennes écuries.

La Fondation explique que cette rénovation du bâtiment "permettra de rendre vie au lieu, en établissant un espace de création et de promotion des talents artistiques et artisanaux". Le démarrage des travaux est prévu en 2023, ils doivent s'achever en 2024.