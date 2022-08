Loto du patrimoine 2022 : le prieuré de Saint-Romain-le-Puy dans la Loire sélectionné

La mission Stéphane Bern a révélé ce lundi 29 août les 100 projets retenus dans le cadre du loto du patrimoine. Il y a un projet pour chaque département et dans la Loire c'est le prieuré de Saint-Romain-Le-Puy qui a été retenu.

Un bijou de l'art roman dans la Loire

Une très bonne nouvelle pour ce bijou du patrimoine local. Les habitants le surnomment le "phare du Forez", et même le "Saint-Michel du Forez". Ce prieuré est en effet perché en haut d'un pic, au cœur de la commune. L'édifice en lui-même date du Xe siècle, un mur remonterait même au VIIIe selon la municipalité. Le prieuré a été construit sur un site funéraire datant lui même du Ve siècle.

Plusieurs fresques datant du XIe au XVe siècle sont encore visible comme ici le martyr de Saint-Romain d'Antioche. - Gérard Pérol

Le lieu est "exceptionnel" pour le modèle d'art roman qu'il représente explique Gérard Pérol, le président de l'association Aldebertus qui gère le lieu. "Surtout, tout l'intérieur de l'église était peint" souligne-t-il. Ainsi, plusieurs fresques sont encore en partie visibles, des fresques dont les plus anciennes ont été réalisées au XIe, et les plus récentes au XVe siècle. Le site possède aussi un ensemble de pierres sculptées à l'extérieur, on peut encore y lire Aldebertus sur l'une d'entre elles, le nom de l'un des premiers prieurs de Saint-Romain-Le-Puy . Ces pierres vont être restaurées dans la prochaine phase de travaux.

Plus d'un million d'euros de travaux

Deux phases de travaux ont été prévues par l'actuelle municipalité pour un montant d'environ 1,4 million d'euros. Une première a déjà eu lieu et a permis de restaurer notamment le toit et une partie de l'extérieur notamment "toutes les pierres ont été rejointées et remises en place à la chaux" détaille Pierre Marcoux, élu de Saint-Romain-le-Puy. La seconde phase de travaux va démarrer d'ici la fin de l'année pour un montant d'environ 700.000 euros.

Une première phase de travaux a permis de restaurer le toit et les murs extérieurs. La seconde phase va démarrer d'ici la fin de l'année. - Gérard Pérol

Elle concerne "encore une petite partie du toit qui va être refaite, et toute la partie qui concerne les pierres à l'extérieur". Ces pierres sculptées ont été fortement abîmées par le temps et la pollution. On peut encore y deviner des croix, des lions enlacés ou des oiseaux. Cette deuxième et dernière phase de travaux va s'accompagner de fouilles archéologiques pour mieux connaître et comprendre l'histoire du lieu.

Même si la mairie qui finance les travaux ne saura qu'en fin d'année la somme qu'elle recevra de la Mission Patrimoine, être lauréat est un soulagement. C'est la deuxième fois que la municipalité se portait candidate. "Cela va permettre de faire ces travaux tranquillement" confie Pierre Marcoux, qui ajoute "ça prouve que c'est un bâtiment qui en vaut la peine".

En Haute Loire, c'est le Moulinage des Mazeaux qui a été sélectionné, un lieu de l'industrie textile, unique en Europe. C'est un lieu du patrimoine industriel qui date du début du XXe siècle.