Loto du Patrimoine 2023 : le château de Bierre-lès-Semur fait partie des sites qui vont en bénéficier

Ce n'est pas le monument le plus connu de l'Auxois pourtant, le château de Bierre-lès-Semur est l'un des rares exemples de château du XVIIIe dans ce secteur de la Côte-d'Or. Sur ce site, on trouve des communs du XVIIIe, des pavillons d'entrée, un parc et un étang, situé près du château, inscrit monument historique.

Le loto du patrimoine, une bulle d'air pour financer des travaux de rénovation qui s'annoncent gigantesques

Cet ensemble a subi les ravages du temps et se retrouve aujourd'hui dans un état de péril imminent. Ce qui n'a pas découragé Louis Tournier, son nouveau propriétaire qui s'est lancé le défi de remettre le site en état. Mais la tâche s'annonce longue et onéreuse. La sélection du site parmi ceux retenus pour le loto du patrimoine 2023 est donc accueillie avec bonheur.

"On est très heureux. On a beaucoup bossé avec la Drac et la Fondation du patrimoine sur le dossier. On est hyper contents. Ça va énormément nous aider, principalement au niveau des travaux, parce que la propriété est dans un triste état. Elle s'effondre un peu partout et ce sont de très gros travaux qui s'annoncent sur plusieurs années, tant sur la partie du château en lui même que sur les communs. En fait, les communs sont beaucoup plus grands que le château et tout est en ruine. Toutes les toitures sont effondrées. Je pense que le loto du patrimoine va permettre d'accélérer sur la partie communs pour éviter qu'ils ne s'effondrent encore plus. Donc ça évitera que ce patrimoine là ne disparaisse complètement." se réjouit Louis Tournier.

Un beau coucher de soleil sur le château de Bierre-lès-Semur - Louis Tournier

Une part de folie pour devenir propriétaire d'un tel château ?

Si la vie de château peut faire rêver sur le papier, la réalité est souvent tout autre puisque les sites sont souvent marqués par le poids des années et les entretenir ou les remettre en état demande une énergie et des finances souvent mises à rude épreuve. Le château de Bierre-lès-Semur n'échappe pas à la règle, bien au contraire.

"C'est un peu de folie, beaucoup de coups de cœur, une passion pour la région, des parents et une famille qui aiment le patrimoine ancien. Et moi, j'ai passé mon enfance dans des maisons du XVIᵉ siècle en ruines, qu'on retapait tous en famille. Donc je pense qu'il y a un peu une folie familiale derrière tout ça et une grande passion pour la Bourgogne et l'Auxois particulièrement." reconnait Louis Tournier plein d'entrain.

Une cagnotte en ligne pour aider à financer les travaux

Si on l'espère pour Louis Tournier, ce loto du patrimoine va permettre de récolter un peu d'argent, il faudra attendre quelques mois pour savoir à quelle hauteur.

"On ne sait pas exactement. Ça dépendra aussi du nombre de personnes qui vont déposer des grilles au niveau du loto. Nous nous avons demandé autour de 300.000 euros. Mais ce sera à moduler en fonction de la participation de chacun. On en saura peut être un peu plus au moment de Noël." explique le nouveau propriétaire du château de Bierre-lès-Semur.

En attendant, il y a donc aussi une cagnotte en ligne pour faire appel aux donateurs. Elle a été lancée par la Fondation du patrimoine et elle reste ouverte pendant un an.

"On a pas mal de petits donateurs, quasiment jusqu'à une quarantaine de donateurs. Tout le monde peut donner. Et le gros avantage, c'est que les dons donnent droit à un crédit d'impôt à peu près au niveau des deux tiers. Donc, si vous donnez 30 euros, ça ne vous coûte réellement que 10 euros. C'est un petit don individuel, mais ça fait beaucoup pour le patrimoine." rappelle Louis Tournier. Un compte Instagram permet d'ailleurs de suivre l'évolution des travaux de rénovation du château.

Une partie du domaine est en ruine - Louis Tournier

Comment participer au loto du patrimoine ?

La commercialisation de cette offre de jeux du Loto du patrimoine débute, comme chaque année, en ce mois de septembre, mois qui est aussi traditionnellement consacré à la mise en lumière du patrimoine français, avec les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu le samedi 16 et le dimanche 17 septembre.

- Un jeu de grattage décliné en trois versions

Décliné en trois versions, la nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine à 15 euros est construite autour de six jeux et d’un jeu bonus, et met en avant les dix-huit sites emblématiques sélectionnés par la Mission Bern en 2023. En participant à ce jeu, les joueurs ont la possibilité de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros.

- Sept tirages Loto dont un Super Loto

En complément de l’offre de grattage, FDJ propose, du 4 au 16 septembre, sept tirages Loto dédiés, dont un Super Loto. Les 4, 6, 9, 11, 13 et 16 septembre, les joueurs auront la possibilité de participer à un tirage Loto, dont le jackpot s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. De plus, un Super Loto de 13 millions d’euros minimum sera proposé le vendredi 15 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine.