Le loto du patrimoine, initié par Stéphane Bern, va bénéficier à 250 sites en France, a annoncé l'animateur chargé de mission par l'Élysée mardi soir. L'opération prendra la forme d'un tirage spécial du loto, mais aussi d'un jeu de grattage. Treize ouvrages figureront en photo sur les tickets à gratter : "Parmi les 250, il y aura des sites ambassadeurs emblématiques", a annoncé Stéphane Bern. Mais les bénéfices financeront des opérations de sauvegarde pour les 250 sites sélectionnés.

Le gouvernement espère entre 15 et 20 millions de recettes

En complément du jeu de grattage, dont les tickets seront vendus 15 euros début septembre, un tirage spécial aura lieu le 14 septembre, veille des Journées européennes du Patrimoine. Ses recettes, estimées par le gouvernement entre 15 et 20 millions d'euros, seront affectées à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril". Il pourra financer les réhabilitations de sites recensés par Stéphane Bern, mais aussi des sites confiés au Centre des Monuments nationaux.

Châteaux, jardins, lavoirs, puits, moulins ou fontaines

Selon la liste publiée la semaine dernière dans Le Point par l'animateur, des lavoirs, des moulins, des fontaines, des puits, des jardins et des châteaux seront concernés. Le théâtre à l'italienne de Bar-le-duc (Meuse), les maisons de la cantatrice française Pauline Viardot à Bougival (Yvelines) ou de l'écrivain Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime) sont notamment cités, ainsi que le Château de Château-Thierry (Aisne), le couvent de Pino (Corse) ou la Rotonde ferroviaire de Montabon (Sarthe).

"Enfin, on a trouvé un président qui aime le patrimoine", dit Stéphane Bern

La semaine dernière, Stéphane Bern avait laissé entendre que la liste des 250 lieux présélectionnés serait affinée. Mais"Finalement non, on ne va pas aujourd'hui la réduire à 120", indique-t-il dans Le Parisien ce mercredi, au lendemain de la réunion du comité de sélection à l'Elysée. "Cette liste a suscité tellement d'espoirs qu'on ne peut pas les décevoir. Mais attention, seuls les 'emblématiques' seront entièrement financés, les autres, nous pourrons simplement les aider", précise-t-il. "L'engagement du président de la République est extrêmement important. Enfin, on a trouvé un président qui aime le patrimoine", a confié l'animateur à l'AFP.

Un quart des monuments protégés sont en mauvais état

Selon Stéphane Bern, l'opération sera lancée officiellement en mai par le chef de l'Etat lors d'un déplacement à la maison Pierre Loti à Rochefort. Selon la ministre de la Culture Françoise Nyssen, "un quart des monuments protégés sont jugés en mauvais état et 5%, soit environ 2.000 monuments, sont considérés en état de péril".