Loto du Patrimoine : 273 000 euros pour rénover le Château des Deux Tours dans le Loiret

273 000 euros. Le loto du patrimoine, édition 2022 a dévoilé ce lundi l'aide que recevra le Château des Deux Tours, à La Neuville sur Essonne près de Pithiviers. Objectif : rénover les tours et les coursives de ce château médiéval pour accueillir des spectacles et des visites à l'intérieur.

ⓘ Publicité

Des rénovations pour permettre les visites

C'est l'association "le Théâtre des Minuits" qui est propriétaire des ruines depuis 2001. Depuis, elle a créé un jardin contemporain à proximité, une salle de spectacle dans une grange attenante et en bon état. Des projets qu'elle a notamment pu réaliser grâce aux petites mains de bénévoles qui viennent chaque été depuis 2016 pour des chantiers participatifs. Mais aujourd'hui, visiter l'enceinte du château et ses tours reste impossible, car trop dangereux.

Pour Coline Favre d'Arcier, chargée de mission au sein de la troupe, cette aide va donc être décisive : "Sans cette enveloppe, nous n'aurions pas pu lancer les travaux dans les mêmes délais", souligne-t-elle. Les rénovations commenceront dès 2023 pour s'achever en 2026.

"Restaurer un monument n'a du sens que si on l'occupe ensuite !"

"C'est un bâtiment en mauvais état depuis des années, et c'est une véritable satisfaction de se dire qu'il va être restauré." Bernard Vella de la Fondation du Patrimoine dans le Loiret ne cache pas son plaisir de voir le projet aboutir. Et selon lui c'est d'autant plus intéressant que l'association "le Théâtre des Minuits" proposera des visites et des spectacles dans le château : "Restaurer un monument n'a du sens que si on l'occupe ensuite !"

Bernard Vella est sûr de lui. Même s'il a aujourd'hui quitté ses fonctions à la Fondation du patrimoine, il sera là pour l'inauguration du château.