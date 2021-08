Loto du patrimoine : découvrez les 100 nouveaux monuments retenus

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du Patrimoine. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation de ces monuments en péril. Pour chaque ticket vendu, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,83 euro sera reversé à la Fondation. En plus des tickets à gratter disponibles depuis ce lundi 30 août, six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine) auront lieu cette année. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.

Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.

La liste des 100 monuments

100 nouveaux sites ont donc été sélectionnés. Ils viennent s'ajouter aux 18 monuments "prioritaires" dont la liste a été dévoilée en avril dernier.

Auvergne-Rhône-Alpes

Château de Thol à Neuville-sur-Ain (01)

Temple protestant de Vichy (03)

Mas cévenol fortifié à Saint-Pierre-Saint-Jean (07)

Buron de Margemont à Molèdes (15)

Château de Crépol (26)

Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Châbons (38)

Tour de la Jalousie à Saint-Martin-la-Plaine (42)

Moulin à eau de Leyret à Roche-en-Régnier (43)

Usine du Pont de Seychalles de Thiers (63)

Tannerie Ronzon de Saint-Symphorien-sur-Coise (69)

Château de la Grande Forêt à Saint-Jean-de-Chevelu (73)

Château St-Michel d’Avully à Brenthonne (74)

Bourgogne-Franche-Comté

Théâtre de Verdure de Beaune (21)

Château de Belvoir (25)

Fort des Rousses (39)

Ferme de Dumphlun à Billy-Chevannes (58)

Communs du château de Bougey (70)

Communs de l’ancien château de Toulongeon à La Chapelle-sous-Uchon (71)

Vieux-Pont de Pont-sur-Yonne (89)

Eglise de la Sainte-Croix de Chèvremont (90)

Bretagne

Eglise Notre-Dame des Fontaines de Pontrieux (22)

Château de Kerlaudy à Plouénan (29)

Eglise Saint-Pierre de Le Verger (35)

Manoir de la Cour de Launay à Les Fougerêts (56)

Centre-Val de Loire

Chapelle templière de Francheville à Brécy (18)

Serre du château de Bouthonvilliers à Dangeau (28)

Théâtre du château de Valençay (36)

Grange de l’Isle de Saint-Michel-sur-Loire à Coteaux-sur-Loire (37)

Loge de vigne de Courtiras à Vendôme (41)

Eglise Saint-Gault à Yèvre-le-Châtel (45)

Corse

Tour de la Parata à Ajaccio (2A)

Couvent Saint-François d’Assise de Morosaglia (2B)

Grand-Est

Chevalement minier du puits de Saint-Quentin à Rimogne (08)

Manoir de Montreuil-sur-Barse (10)

Pigeonnier de l’abbaye d’Andecy à Baye (51)

Château de Corgebin à Chaumont (52)

Château de Jaulny (54)

Abbatiale Saint-Michel à St-Mihiel (55)

Chapelle du château de Preisch à BasseRentgen (57)

Refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel (67)

Commanderie de Rixheim (68)

Ancien atelier de charron à Bouxurulles (88)

Hauts-de-France

Lavoir de Trosly-Loire (02)

Château d’Esquelbec (59)

Château de Morainvilliers à Sains-Morainvillers (60)

Four à pain de Thérouanne (62)

Château de Francières (80)

Île-de-France

Maison-atelier de Jean Lurçat à Paris (75)

Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay (77)

Centre pédiatrique des Côtes des Loges-en-Josas (78)

Tour Henri IV du château de Montagu à Marcoussis (91)

Communs du domaine de Vert-Mont à Rueil-Malmaison (92)

Grande halle du Studio Pathé-Albatros à Montreuil (93)

Boathouse de l’Aviron à Joinville-le-Pont (94)

Maison des Joséphites à l’Isle-Adam (95)

Normandie

Château de Magny-en-Bessin (14)

Filature Levavasseur à Pont-Saint-Pierre (27)

Abbaye de la Lucerne à La Lucerne d’Outremer (50)

Château du Tertre à Belforêt-en-Perche (61)

Église Notre-Dame d’Hodenger à Hodeng-Hodenger (76)

Nouvelle-Aquitaine

Porte Saint-Jacques de Cognac (16)

Marché couvert de Pont l’Abbé d’Arnoult (17)

Moulin du Travers à Gourdon-Murat (19)

Eglise Saint-Jean-Baptiste à Lizières (23)

Rempart de Domme (24)

Château des Quatre Sos à La Réole (33)

Crypte archéologique de Dax (40)

Remparts de Puymirol (47)

Forges d’Angosse à Arthez d’Asson (64)

Aile Est de l’Abbaye Notre-Dame à L’Absie (79)

Poste aux chevaux à Les Ormes (86)

Porte Saint-Jean de l’abbaye de Solignac (87)

Occitanie

Château et chapelle de Nogarède à Sieuras (09)

Chapelle des morts de l’Abbaye de Fontfroide à Narbonne (11)

Kiosque à musique du jardin public de Rodez (12)

Chapelle de la Confrérie des Pénitents Gris à Aigues-Mortes (30)

Ancienne chapelle Saint-Martin à Vaudreuille (31)

Eglise de Mauriet à Saint-Martin-d’Armagnac (32)

La Folie de Cadenet à Castries (34)

Salle capitulaire du couvent de l’Hôpital Beaulieu à Issendolus (46)

Ecurie du château de Molezon (48)

Orangerie du jardin Massey à Tarbes (65)

Remparts de Villefranche de Conflent (66)

Pigeonnier du Travet à Labastide-Saint-Georges (81)

Ancien Palais de Justice à Moissac (82)

Pays de la Loire

Château de Rochefort à La Haye-Fouassière (44)

Manoir de la Renolière à La Séguinière (49)

Château de Linières à Val du Maine (53)

Ancien prieuré de Brûlon (72)

Parc de la Villa Charlotte des Sables d’Olonne (85)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Site du vieux Montlaux (village médiéval) (04)

Ancienne usine Badin - cinémathèque de montagne à Gap (05)

Forteresse troglodyte d’Aiglun (06)

Bastide Marin à la Ciotat (13)

Pigeonnier à Brue Auriac (83)

Pont aqueduc de la Canaou à Cavaillon (84)

Guadeloupe

Maison Dubreuil dîtes des Ainés à Saint-Claude (971)

Martinique

Habitation Leyritz à Basse-Pointe (972)

Guyane

Ancienne maternité à Mana (973)

La Réunion