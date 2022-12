Loto du patrimoine : découvrez les 12 lieux de Nouvelle-Aquitaine qui se partagent 2,5 millions d'euros

La Mission Patrimoine a révélé ce lundi les aides versées à 100 sites départementaux , sur le territoire de France métropolitaine et outre-mer. Une somme globale de 20,1 millions d’euros redistribuée. Une somme récoltée grâce au Loto du patrimoine. 12 sites remarquables de Nouvelle-Aquitaine se partagent 2,5 millions d'euros.

ⓘ Publicité

Charente : le Pigeonnier de la Grange à l'Abbé à Saint-Yrieix-sur-Charente

242 000 € sont accordés à ce projet de rénovation de pigeonnier seigneuria l dont la toiture s'est effondrée en 1980. Le bâtiment tel qu'on peut le voir aujourd'hui, l'un des plus imposants pigeonniers du département, date probablement du XVIIIe siècle.

Charente-Maritime : les Remparts du château de Villeneuve-la-Comtesse

300 000 € seront affectés à la restauration de ces remparts du XVe siècle. Leur mauvais état met en péril l'accès libre au château emblématique de la Saintonge, où sont organisés de nombreux événements culturels.

Corrèze : le Château du Lieuteret à Darnets

200 000 € iront à la restauration de la charpente et la toiture de ce château du XVIIe siècle. Le toit est, depuis de nombreuses années, attaqué par des infiltrations d'eau et des insectes xylophages.

Creuse : l'Orangerie du château de Mainsat

43 000 € iront au projet. L'Orangerie fait partie d'un ensemble - château, dépendances, parc et jardins - classé monument historique depuis 1991. La commune de Mainsat, qui compte 543 habitants, n'avait pas les moyens de rénover ce bâtiment, dont la toiture contient aujourd'hui de l'amiante.

Deux-Sèvres : le Logis de la Chenulière

43 000 € ont été alloués. Le Logis de la Chenulière est un ancien château fort construit au XVIe siècle, dévasté pendant les guerres de Vendée.

Dordogne : les Hauts fourneaux de la forge d'Ans à Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans

168 000 € iront à ce projet. Ces hauts fourneaux sont l'un des rares témoins de l'activité industrielle du Périgord.

Gironde : l'Eglise Notre-Dame-de-Lorette à Saint-Michel-de-Lapujade

278 000 € iront à l'église de St-Michel-de-Lapujade en Gironde. Une église construite entre 1860 et 1864 aujourd'hui fermée au public pour cause de péril imminent.

Haute-Vienne : la Chapelle Saint-Aurélien à Limoges

170 000 € alloués à la rénovation de la chapelle située dans l'actuelle rue des Boucheries à Limoges. Une rue qui porte bien son nom, car la chapelle a été construite par la confrérie Saint-Aurélien, regroupant la corporation des bouchers de Limoges. Et elle lui appartient toujours aujourd'hui.

Landes : l'Hôtel de Bourrouilhan à Saint-Sever

300 000 € iront à celui que Alain Charles Perrot, des monuments historiques, qualifie "d' hôtel particulier de St-Sever le plus important, d'un point de vue historique et architectural". Le but de la rénovation est d'ouvrir ce bâtiment privé au public.

Lot-et-Garonne : le Château Solar à Castelmoron-sur-Lot

200 000 € sont dévolus à la restauration des deux derniers niveaux du Château Solar de Castelmoron-sur-Lot. Le bâtiment accueille actuellement la Mairie. Il a été remanié par son plus célèbre propriétaire, Félix Solar, dans le style mauresque au XIXe siècle

Pyrénées-Atlantiques : le Château Bijou à Labastide-Villefranche

256 000 € sont attribués à la rénovation de cette monumentale villa néo-italienne entourée de jardins parsemés d’aménagements et de fabriques composites. Il s'agit de la mettre "hors d'eau, hors d'air". Car le bâtiment construit au début du XXe siècle sur une bâtisse du XVIIIe siècle est à l'abandon depuis les années 1970.

Vienne : le Château de Purnon à Verrue

300 000 euros sont dévolus à la rénovation du Château Purnon. C'est l'un des rares exemples complets de château d'époque Louis XVI dans la Vienne. Les travaux consistent à restaurer le clos et le couvert du château ainsi que le pont.