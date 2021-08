Loto du patrimoine : deux nouveaux sites de Seine-Maritime et de l'Eure finalement retenus

Trois sites de l'Eure et de Seine-Maritime sont retenus pour bénéficier du prochain Loto du Patrimoine de Stéphane Bern : en plus du Vieux-Château du Neubourg, la filature Levavasseur à Pont-Saint-Pierre et l'Église Notre-Dame d’Hodenger à Hodeng-Hodenger ont été sélectionnées.

100 nouveaux monuments retenus dans le cadre du Loto du Patrimoine viennent d'être dévoilés par la Fondation du Patrimoine. Ils viennent s'ajouter aux 18 monuments prioritaires déjà présentés, et où figurait le Vieux-Château du Neubourg, dans l'Eure.

En Seine-Maritime, l'Église Notre-Dame d’Hodenger à Hodeng-Hodenger fait donc partie des nouveaux noms présentés ce lundi. Selon la Fondation Stéphane Bern, cette chapelle, qui aurait été construite par des moines venus d’Angleterre après la conquête de Guillaume le Conquérant nécessite des travaux d'urgence. "_Ils comprendront une phase de drainage, la consolidation de la charpente, la reprise des supports du clocher et la réfection de la couverture. Quant aux peintures murales, le badigeon qui les recouvre actuellement sera peu à peu retiré en vue d’une restauration fut_ure."

Autre monument, la Filature Levavasseur à Pont-Saint-Pierre (Eure) bénéficiera elle aussi des fonds récoltés par le Loto parrainé par Stéphane Bern. "Une filature de coton exceptionnelle et unique en France", estime la Fondation. C'est une véritable cathédrale dédiée à la gloire de l’industrie. En effet, la forme et l’esthétique de l’usine s’inspirent directement de l’architecture religieuse néo-gothique. Rien dans l’apparence de l’édifice n’indique sa fonction industrielle." Des travaux d'urgence sont engagés cette année par le Conseil départemental, pour sécuriser les maçonneries, dans un état de délabrement avancé. "C’est la première étape d’un projet de valorisation complet qui aura pour objectif de concilier ouverture au plus grand nombre, valorisation des vestiges et préservation du site patrimonial et naturel. Par ailleurs, le caractère unique du lieu sera mis en valeur en en faisant un lieu d'exposition pour des œuvres contemporaines conçues sur mesure", continue la fondation.

De son côté, le Président du Conseil départemental de l'Eure, Sébastien Lecornu, la sélection de la Filature est "une belle récompense, une reconnaissance de l'intérêt patrimonial du site, mais aussi un encouragement à aller au bout des grandes ambitions culturelles que nous avons pour ce site", réagit-il dans un communiqué.

La FDJ dévoile le ticket à gratter avec le Vieux-Château du Neubourg

Le Vieux-Château du Neubourg, qui fait partie des monuments prioritaires retenus pour cette quatrième édition, construit vers l'an mille, a lui aussi besoin de gros travaux. "Le plancher bas de la salle des Préaux présente une déformation. Au rez-de-chaussée, des poutres de soutènement sont dégradés ainsi que le pignon nord-est. La couverture, la charpente et les planchers de la Tour à Cheval sont en mauvais état. Le plancher du deuxième étage de la Maison-Neuve est dégradé, du fait des fissures sur le rempart" expliquait la Fondation au mois d'avril dernier.

Le Vieux-Château du Neubourg figure sur l'un des tickets à gratter présentés par la FDJ. - Visuel FDJ

Le bâtiment figure sur l'un des tickets à gratter présentés par la FDJ ce lundi. Pour chaque ticket, vendu au prix de 15 euros, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,83 euro sera reversé à la Fondation. En plus des tickets à gratter disponibles depuis ce lundi 30 août, six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine) auront lieu cette année. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.