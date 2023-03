Loto du patrimoine : l'aqueduc romain d'Ansignan sélectionné pour la région Occitanie

Bonne nouvelle pour l'aqueduc gallo-romain d'Ansignan ! Cet ouvrage antique situé en plein cœur des Fenouillèdes dans les Pyrénées-Orientales fait partie des 18 "sites emblématiques" sélectionnés par la Fondation du patrimoine pour l'édition 2023 du loto. L'aqueduc est sélectionné pour la région Occitanie.

Les sommes récoltées grâce aux jeux de tirage permettront à ce site comme aux autres de bénéficier d'une dotation pour aider à leur rénovation. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine.

L'aqueduc a besoin d'être restauré. - Fondation du Patrimoine

Un aqueduc encore en fonction !

Ce pont-aqueduc datant de l'époque gallo-romaine, fait 170 m de long, et il est soutenu par 29 arches. Il est exceptionnel en son genre : l'eau coule toujours et enjambe l'Agly, ce qui en fait "le seul aqueduc rural édifié durant la période antique encore en activité en Europe", indique la Fondation du patrimoine. Sa partie inférieure est un passage piéton.

Son histoire reste entourée de mystère : son utilité première n'est pas totalement établie. "Il pourrait avoir été destiné à alimenter une villa romaine retrouvée à proximité ou une exploitation de minerai de fer, à l’irrigation de la vallée ou à l’alimentation du village ancien, ajoute la Fondation. La légende dit même que les plans de cet aqueduc auraient été ramenés de Babylone sous Hugues Capet en 980, lors des croisades. Ils seraient ceux d’un ouvrage qui alimentait, à partir de l’Euphrate, les jardins suspendus de la reine Sémiramis, fondatrice de Babylone."

Autre hypothèse émise par l'architecte des bâtiments de France : ce serait la même équipe de Romains qui aurait construit le pont du Gard et l'aqueduc d'Ansignan !

"C'est exceptionnel" se réjouit le maire

Pour Jean-Philippe Struillou, maire d'Ansignan, cette sélection au Loto du patrimoine est une "bouffée d'oxygène". Outre la dotation, qui aidera à financer en partie les travaux de restauration, cette nomination est une vraie vitrine pour le tourisme local : "c'est notre pièce maitresse dans le Fenouillèdes, on a besoin de lui. Ce sera une sacrée visibilité, je suis très fier, et je pense que les habitants le sauront aussi."

Une restauration plus que nécessaire

L’aqueduc est classé au titre des monuments historiques depuis 1974. Mais aujourd'hui, il a besoin d'être restauré. Un diagnostic précis sur son état a été rendu en octobre 2022, et l'ouvrage présente notamment une érosion lente.

"Plus inquiétant encore", écrit la Fondation : "des déséquilibres structurels sont à noter avec des déformations, fissures et ruptures. L’érosion et les fuites fragilisent la structure de l’édifice et menacent sa stabilité. Les désordres sont particulièrement importants au niveau du pont-galerie, sur les grandes arches enjambant la rivière. Ils conduisent à des déformations et effondrements de nature à entraîner la ruine d’une partie de l’ouvrage."

Des travaux de restauration démarreront entre fin 2023 et début 2024, pour consolider premièrement l'ouvrage. Des études seront également menées pour établir sa datation exacte et percer les mystères de son origine. Le coût total est estimé à 1 million 500.000 euros, financés en partie donc, grâce au Loto du patrimoine.