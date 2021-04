Loto du patrimoine : la ferme de Villarivon en Savoie retenue parmi 18 sites emblématiques

C'est la Savoie qui représentera la région Auvergne Rhône Alpes pour l'édition 2021 du Loto du patrimoine. La ferme de Villarivon, située en Tarentaise aux Chapelles (560 habitants) a été retenue cette année parmi 18 sites emblématiques pour bénéficier de travaux de restauration.

Ferme du 18e siècle

Selon le communiqué de la Mission patrimoine, cette ferme de Villarivon a été construite au 18e siècle par la famille Jarre, qui a fait fortune dans la production de gruyère AOP Beaufort en Tarentaise. Cette famille de notables a souhaité "traduire sa réussite sociale dans la pierre, en transformant sa ferme de Villarivon pour lui donner l'aspect urbain trompeur d'une maison bourgeoise échouée au cœur d'un hameau de l'adret de la haute vallée, à 1.150 mètres d'altitude".

Décor italisanisant et fausses fenêtres

Enduits et décors de façade au style italien - Fondation du Patrimoine

"La ferme se dissimule derrière le paravent d'une façade monumentale rythmée par deux rangées de fausses fenêtres et ornée d'un décor italianisant peint à la mode en vogue à Turin vers 1850". Le site est actuellement en "état de péril", après avoir été abandonné pendant plus de 20 ans.

La ferme a subi de fortes dégradations, "principalement dues aux infiltrations liées à la fonte des neiges et à des actes de malveillance (portes et fenêtres brisées et éléments d'aménagement dérobés)". Les enduits et décors de façade sont très détériorés et la chapelle Saint-André, située juste à côté, est en ruine, après l'effondrement d'une partie de sa charpente en 1993.

Un an de travaux

Le projet de restauration, porté par les propriétaires qui y vivent à l'année, vise à faire redécouvrir "le patrimoine vernaculaire et les savoir-faire ancestraux" de cette vallée savoyarde. Le couple, très impliqué dans l'organisation du festival baroque de Tarentaise (festival d'été de musique ancienne, dont la 30e édition se tiendra en 2021), envisage "l'accueil d'un concert annuel dans les vastes volumes de la ferme autrefois dévolus à l'activité agricole".

Les travaux doivent démarer en 2021-2022 et durer 10 à 12 mois.