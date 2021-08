Loto du patrimoine : la grange de l'Isle à Côteaux-sur-Loire parmi les 100 monuments retenus en 2021

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce lundi les 100 nouveaux monuments en péril retenus pour le Loto du patrimoine 2021. La grange de l'Isle à Côteaux-sur-Loire en fait partie. De quoi apporter un peu plus de financement au projet de rénovation entamé il y a huit ans.

Un monument d'Indre-et-Loire a été retenu dans l'édition 2021 du loto du patrimoine, parmi les 100 projets dévoilés ce lundi 30 septembre par la Fondation du Patrimoine. Il s'agit de la grange de l'Isle à Côteaux-sur-Loire. Elle fera donc l'objet d'un financement, grâce au ticket à gratter de la FDJ, pour sa restauration.

Cet ancien octroi pour les droits de péages du trafic fluvial date de 1427. À l'abandon depuis les années 70, il est nécessaire de lui redonner "une seconde jeunesse" estime le maire de Côteaux-sur-Loire, Daniel Sans-Chagrin. "On est très fier de voir que l'on va mettre le phare sur notre commune", se réjouit-il, alors que des passionnés essaient depuis sept-huit ans de remettre en état cette grange "mais les fonds manquent", reconnait l'élu.

Une future maison de la Loire ?

Le maire se dit donc "très heureux" d'avoir été retenu pour le loto du patrimoine, "d'autant que nous tentons actuellement de faire labelliser un parcours "La Loire à vélo" entre Cinq-Mars-la-Pile et Saint-Nicolas de Bourgueuil, et comme la grange de l'Isle se trouve sur ce circuit, ça tombe à pic." Il envisage d'en faire "une maison de la Loire avec une vente de produits régionaux à l'intérieur". La proposition sera faite en conseil municipal.

Pour chaque ticket à gratter vendu, 1,83 euro sera reversé à la Fondation du Patrimoine. Ces tickets sont disponibles depuis ce lundi 30 août et six tirages Loto consécutifs seront organisés entre le 6 et 18 septembre.

Depuis quatre ans, la mission portée par Stéphane Bern s’est engagée dans la restauration de 627 sites en France. Parmi eux, quatre se trouvent en Indre-et-Loire : l'église Notre-Dame de Rigny, le four à poires tapées de Rivarennes, l'église Notre-Dame de la Celle-Guenand et l’abbaye de la Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan.