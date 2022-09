Loto du patrimoine : le château de Salvaterra à Opoul-Périllos retenu parmi les 100 sites

Il suffit de lever le nez pour découvrir ce site majestueux. Perché dans un paysage de garrigue, tout au bout d'une petite route entre Opoul et Périllos, les vestiges du château de Salveterre dominent toute la plaine du Roussillon. La forteresse en ruine a été retenue parmi les 100 sites français qui participeront au Loto du patrimoine organisé par la Fondation Stéphane Bern. Une réelle chance pour les associations locales qui mènent depuis des années des travaux pour réhabiliter et sécuriser le site, mais aussi pour la mairie, fière de ce château devenu emblème de la commune.

Poursuivre les travaux de réhabilitation et de sécurisation

La mairie d’Opoul est impliquée depuis 10 ans dans le projet © Radio France - Lou Bourdy

Le plateau de Salvaterra présente aujourd'hui quelques ruines de l'ancien village mais surtout de beaux restes de la forteresse de Jaques 1er Roi d’Aragon : "Quand on visite on s'en rend bien compte, on a une vue étendue sur toute la plaine du Roussillon qui permettait de contrôler les éventuelles intrusions", explique Léa, présidente de l'association "Els amics del Castell d’Opol".

Au sommet, on découvre un gros morceau de tour, une salle voutée entièrement préservée et des morceaux de voute dont l'une d'entre elles était certainement une chapelle. Des vestiges préservés au maximum par l'association "Els amics del Castell d’Opol" et l'association "Terre de pierres". Depuis des années, elles réalisent des travaux sur place pour consolider le site et sécuriser les lieux, afin de permettre aux visiteurs de profiter du château.

Le site est parcouru par de nombreux visiteurs, qui accentuent parfois la fragilité du site © Radio France - Lou Bourdy

Un emblème de la commune d'Opoul

Le fait d'avoir été retenu dans la liste du Loto du Patrimoine est perçu comme une chance pour les associations locales, qui vont ainsi pouvoir poursuivre leurs travaux, mais également par le maire d'Opoul. Patrick Sarda est fier de ce château construit au XIIIe siècle, devenu emblème de la commune : "C'est le symbole de notre village, c'est une récompense de tout l'investissement de ces dernières années, se réjouit l'élu qui ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Je suis resté bouche bée !"

Un lieu unique également pour les habitants, comme en témoigne ce commentaire laissé sur le site de la Mission Bern : "Pour nous, enfants opoulencs, le château fut longtemps un lieu interdit, parce que dangereux, et donc fascinant. Quel plaisir de gravir la colline, de franchir la brèche (aujourd’hui colmatée) dans les murailles restantes, de s’asseoir « dans » le trône magnifique et de se sentir devenir les rois du monde !"

L’association "Els Amics del Castell d’Opol" et "Terre de Pierres" réalisent sur place des travaux de sécurisation, notamment ce mur © Radio France - Lou Bourdy

Des millions de personnes participent chaque année aux jeux de grattage et de tirage "Mission Patrimoine" qui ont permis de récolter plus de 100 millions d’euros depuis 2018.