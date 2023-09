Loto du patrimoine : le Château de Villars à La Chapelle-Villars sélectionné dans la Loire

"C'est une excellente nouvelle, pour moi mais surtout pour le bâtiment". Le propriétaire du château de Villars à la Chapelle-Villars, Yannick Crespin, est ravi : son dossier a été retenu par la fondation du patrimoine. Il va donc pouvoir toucher une aide pour rénover la bâtisse. Certaines parties datent du XIVe siècle mais c'est en 1584 que le roi accorde aux propriétaire de l'époque le droit de construire des tours et d'utiliser l'appellation "château".

Aujourd'hui, le château de Villars est dans un triste état. Et le loto du patrimoine va pouvoir financer son sauvetage. "Le but, c'est de pouvoir préserver, explique Yannick Crespin, parce qu'à l'intérieur du monument, on a des décors qui datent du 16ᵉ, 17ᵉ et18ᵉ siècle. Ce sont des décors peints. Et aujourd'hui, les toitures sont vraiment dans un très, très mauvais état. On a fait déjà un premier bâchage d'urgence pour une des tours pour sécuriser les décors en dessous. Et là, l'objectif, avec cette dotation de la Fondation Bern, c'est de pouvoir très rapidement refaire les toitures, au moins mettre le bâtiment à l'abri et rénover les parties qui menacent de péril comme un pignon de murs qui est écroulé. Et puis après, petit à petit, de le restaurer complètement".

Yannick Crespin aimerait pouvoir faire visiter ce château quand il sera sécurisé, pour que le grand public puisse assister à la restauration des fresques murales, qui elle prendra plus de temps. Dans un premier temps, le château sera ouvert lors des journées du patrimoine des 16 et 17 septembre prochains.

A côté de ce château, donc indépendamment du Loto du patrimoine, Yannick Crespin fait aménager, dans les anciennes écuries, des chambres d'hôtes et un restaurant. Ce chantier pourrait être terminé d'ici la fin de l'année.

Au dernier étage, sous le toit très abimé, les fresques murales souffrent de l'humidité © Radio France - Mathilde Montagnon

L'un des pignons s'est écroulé et menace l'équilibre du bâtiment © Radio France - Mathilde Montagnon

La chapelle, située au rez-de-chaussée de la tour qui a du être bâchée, a souffert d'infiltrations d'eau continues © Radio France - Mathilde Montagnon

Le sol de la chambre de l'archevêque de Vienne, dont la famille a fait construire le château, doit être restauré © Radio France - Mathilde Montagnon

Yannick Crespin, le propriétaire, sur la terrasse du château qu'il veut ouvrir à différentes manifestations comme des marchés aux fleurs ou un marché de Noël. © Radio France - Mathilde Montagnon