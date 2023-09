Loto du patrimoine : le moulin de Cepoy, près de Montargis, fait partie des sites retenus pour 2023

La rénovation du moulin de Cepoy, c'est à la fois l'histoire d'un héritage familial et d'une superbe chaine de solidarité. Ce bâtiment, situé au bord de l'écluse, sur le Loing, rassemble en fait deux moulins : un du XVIIe siècle et un plus récent construit au milieu du XIXe siècle. Il y a deux ans, la fille du dernier propriétaire, Marie-Hanna Rego Lopes et son mari, Geoffroy, un boulanger, décident de reprendre le site. "On était en plein confinement. On se posait des questions et moi, avec ma formation de meunière, je me suis dit qu'il avait un potentiel énorme avec ce moulin." Le couple quitte alors sa vie parisienne avec pour projet de relancer une production de farine et de créer sur le site une activité de boulangerie.

Des habitants mobilisés pour que la "Roue Tourne" à nouveau

Marie-Hanna et son mari avec le vice-président et le trésorier de la Roue Tourne © Radio France - Patricia Pourrez

Pour lancer la rénovation du moulin, qui n'avait plus fonctionné depuis 20 ans, Marie-Hanna et son mari ont pu compter sur des habitants de Cepoy dont Michel Mobilat, un ancien ouvrier du moulin. " On a commencé par rénover les vannes qui étaient pourries. Après, on s'est attaqué aux élévateurs, aux poulies et on a tout remis en route petit à petit". Au total, ils sont une dizaine de bénévoles , à venir deux fois par semaine, sur le chantier de rénovation du moulin. " Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait structurer tout ça et on a crée l'association La Roue Tourne" explique Marie-Hanna.

La facade arrière du moulin de Cepoy et l'entrée vers les installations © Radio France - Patricia Pourrez

Bientôt une activité boulangerie sur le site

Il y a un an, après la remise en état de la roue sur la partie la plus récente, le moulin a pu commencer à produire sa propre farine à base de blés locaux. Un fournil provisoire a été installé dans le fond du bâtiment et de façon occasionnelle, Geoffroy, fabrique du pain à l'ancienne. " Au départ, c'était pour remercier les bénévoles qui ne comptaient pas leurs heures sur le chantier. Mais, aujourd'hui, on veut lancer l'activité. Il faut encore qu'on réflechisse à comment agencer les lieux pour être dans les normes tout en conservant l'aspect patrimonial" explique Marie-Hanna. Pour cette activité boulangerie, le couple souhaite travailler avec des agriculteurs locaux sur des variétés de blés anciennes et résistantes. Ils ont d'ailleurs commencé à faire quelques essais cette année sur leur terrain.

La roue à aube du moulin fonctionne de nouveau depuis presque un an © Radio France - Patricia Pourrez

Le système de poulies a lui aussi été remis en état © Radio France - Patricia Pourrez

"Le loto du patrimoine, ça redonne de la motivation"

Mais, déjà aujourd'hui, Marie-Hanna savoure le fait d'avoir été retenu pour le Loto du Patrimoine. "Ca redonne de la motivation et ça va nous permettre de passer la vitesse supérieure. On a encore pas mal de choses à faire : la toiture du vieux moulin, les huisseries, les parquets et le ravalement. Peut-être que l'aide de la Mission patrimoine me permettra d'avoir recours à un architecte". La jeune femme et l'association, la Roue Tourne, connaitront à la fin de l'année l'aide qui leur sera octroyée. Au delà de l'aspect financier, Marie-Hanna espère avoir un peu plus de temps pour "transmettre son amour du patrimoine" à travers des visites et des actions vis-à-vis des enfants.