Loto du patrimoine : les jardins du château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye sélectionnés pour l'édition 2022

Depuis cinq ans, la « mission patrimoine », aussi appelée mission Bern, déployée par la fondation du patrimoine, sélectionne chaque année des monuments en péril qui bénéficieront de fonds pour engager des restaurations. Les 100 nouveaux monuments retenus pour l'année 2022 viennent d'être dévoilés. En Sarthe, ce sont les jardins du château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye qui viennent d'être sélectionnés.

Un domaine construit au XVᵉ siècle

Le domaine de Courtanvaux a été acheté par la commune de Bessé-sur-Braye en 1978, il s'étend sur 68 hectares. Créé au XVème siècle, il est composé d’un jardin à la française, d’un parc à l’anglaise. Le château lui-même compte deux corps de logis reliés par deux terrasses, dont l'état nécessite une importante rénovation.

Une des deux terrasses à rénover en priorité

C'est en partie fait puisque dès 2019, la terrasse haute, qui menaçait de s'écrouler, a été rénovée pour un peu plus de 200 000 euros. Et c'est maintenant la terrasse basse qui doit être traitée. "Il y a quelques années, l'enlèvement d'un mur de lierre, à la demande de l'architecte des bâtiments de France, avait révélé une dégradation importante du bâti", précise Tiphaine Boulay, responsable du service culturel de la mairie de Bessé et du château de Courtanvaux. "La priorité ça reste la sécurisation du site".

1 million d'euros de travaux

L'opération n'est pas simple, car il faut notamment traiter des murs de soutènement, sur un château construit lui-même à flanc de coteau. La commune espère lancer les travaux d'ici la fin d'année. Ils devraient durer 10 mois, pour un montant d'environ 1 million d'euros.