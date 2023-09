Loto du patrimoine : un ticket à 3 euros pour gagner 17 millions et rénover La villa Matisse à Vence

Ce tirage fait partie des sept tirages Loto qui composent la sixième édition de l’offre de jeux "Mission Patrimoine". Le but est de contribuer au soutien de la mission pour le patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture.

L’offre Mission Patrimoine 2023 est disponible dans les 30.000 points vente de La Française des Jeux et sur le site internet et l’application FDJ. La Fondation du patrimoine soutiendra dans ce cadre les 118 projets lauréats 2023 de la Mission Patrimoine (18 sites emblématiques et 100 sites départementaux).

La villa Matisse déjà gagnante

À Vence, la villa Le Rêve où vécu Henri Matisse de 1943 à 1949, est le seul site sélectionné dans les Alpes-Maritimes pour le Loto du patrimoine 2023 . Fermée au public, la villa, avec son jardin de 2.500 mètres carrés arborés et fleuris, devrait recevoir autour de 200.000 à 300.000 euros grâce a ce loto.

17 millions pour une mise de 3 euros

Sept tirages Loto dont un Super Loto de 17 millions d’euros seront réalisés pour une mise de 3 euros. Outre le jackpot proposé, 50 codes Loto permettant de remporter 20.000 euros seront tirés au sort.

Exceptionnellement, Stéphane Bern participera au tirage du Super Loto Mission Patrimoine du vendredi 15 septembre, diffusé sur TF1 vers 20h40, aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Pour l’occasion, le décor du plateau intègrera des images des sites emblématiques 2023. Nous verrons peut-être la villa Matisse à la télé !

Comment est réparti l'argent de votre ticket ?

Pour la sixième édition, c’est ainsi l’équivalent de 1,83 euro par ticket de grattage acheté et de 0,54 euro par grille Loto de 2,20 euros qui sera reversé par l’État à la Fondation du patrimoine. Parmi les plus de 850 projets sélectionnés depuis 2018 par la Mission Patrimoine, plus de 500 sites sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 254 projets sont terminés et 246 chantiers sont en cours.