Loto : jackpot à Rozérieulles

Une famille mosellane a vu sa vie basculer le 23 janvier dernier : elle a remporté 18 millions d'euros au Loto. Le ticket gagnant a été validé à Rozérieulles, dans l'agglomération messine.

Que faire avec 18 millions d'euros ? C'est la question que se pose depuis le 23 janvier dernier une famille mosellane, heureuse gagnant de la cagnotte du Loto du 23 janvier dernier. La Française des Jeux indique ce jeudi que le ticket gagnant a été validé au Mag Presse de la rue de Paris à Rozérieulles, dans le Pays Messin.

L'identité des nouveaux multi-millionnaires n'a pas été révélée, mais la FDJ indique qu'il sagit d'une famille qui joue régulièrement trois grilles de Loto, et qui a découvert la belle surprise, un soir, en rentrant du cinéma.

Calme et sereine, la famille prendra son temps avant de faire des projets professionnels ou personnels mais une maison à la campagne fait partie des projets. (communiqué de presse de la Française des Jeux)

Cette famille remporte le 6ème plus gros gain de l’histoire de Loto et le 1er plus gros gain du département de la Moselle. Les joueurs du département sont en vaine en ce moment, puisqu'un joueur de Forbach avait remporté 15 millions d'euros le 13 mai dernier.